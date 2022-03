Lapozó: Norvégia nem szervez sífutó-világbajnokságot, ha a nemzetközi szervezet engedélyezi az oroszok részvételét

Egy muzulmán férfi arcon köpött egy katolikus papot

Néhány hete ellepték a bordeaux-i Szent Mihály-templom előtti teret a muzulmán kereskedők és utcai árusok, ezért a vasárnapi szentmisét tartó pap elhatározta, hogy minden szertartás után kimegy közéjük, és megáldja a templom előtt összesereglett tömeget.

A tömeg megáldásáról videót készítő katolikus hívő a felvétel elején elmondja, hogy a pap gesztusa azt mutatja, hogy a város utolsó keresztényei még tartják magukat az iszlám invázióval szemben. A felvételen az látható, ahogy a pap körbejár az árusok és vásárlóik által elárasztott téren és szentelt vizet hint rájuk, a tömegből pedig kilép egy muzulmán férfi, arcon köpi a papot, majd továbbáll. A háttérből gúnyos kacaj hallatszik, a pap ugyan megdöbben, de nyugodtan továbblép, áldást oszt és szentelt vizet hint a tömegre.

Forrás: valeursactuelles.com, twitter.com, twitter.com

Ukrajnában agyonlövik a bolti fosztogatókat

Két ukrán település polgármestere is bejelentette, hogy az ukrán rendfenntartó erők engedélyt kaptak a bolti fosztogatók azonnali agyonlövésére. A polgármesterek azzal indokolják a rendeletet, hogy a katonai konfliktus kitörése óta ugrásszerűen megnőtt a fosztogatások száma az elnéptelenedett ukrán vidékeken.

„Mindenkit figyelmeztetek: az ukrán rendőrség, a nemzeti gárda és a területvédelmi egységek tagjai mind megkapták az engedélyt arra, hogy letartóztatás helyett a helyszínen automatikusan agyonlőjék a fosztogatókat. A mi városunkban nem lesz fosztogatás” – jelentette be vasárnap Szergej Szukhomlin, a nyugat-ukrajnai nagyváros, Zsitomir vezetője.

Hétfőn Pavel Kuzmenko, Akhtirka település polgármestere is csatlakozott a kezdeményezéshez: „A fosztogatások következménye a helyszíni agyonlövetés lesz”– jelentette be Facebook-videójában, majd hozzáfűzte, hogy Akhtirka városában az árak emelését is fosztogatásnak fogja tekinteni, hogy elvegye a kereskedők kedvét a nyerészkedéstől.

Forrás: rt.com