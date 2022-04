A korrupcióellenes Zelenszkij tetemes offshore-vagyonokat rejteget

Ahogy a Guardian írta, a kampányban Zelenszkij ígéretet tett arra, hogy megtisztítja Ukrajna oligarchák uralta gazdasági-társadalmi rendszerét. Kampányát olyan politikusok ellen célozta, mint a gazdag Petro Porosenko volt elnök, akik sok esetben offshore-vagyonukat rejtegetik. Az üzenet betalált, és Zelenszkij a szavazatok 73 százalékát szerezte meg.

Valójában azonban Ukrajnában semmi sem változott.

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) kiszivárogtatott és a Guardian lappal egy globális nyomozás részeként megosztott Pandora-papírok azt sugallják, hogy

Zelenszkij sokkal inkább hasonlít oligarcha elődeire, mint a korábban általa alakított tisztakezű történelemtanárra.

A kiszivárgott dokumentumok szerint az elnöknek volt, vagy van egy korábban nyilvánosságra nem hozott részesedése egy offshore cégben, amelyet a jelek szerint hetekkel az elnökválasztás megnyerése előtt titokban átadott egy barátjának.

Az aktákból kiderül, hogy Zelenszkij offshore cégek kiterjedt hálózatában vett részt, amelynek társtulajdonosai régi barátai és tévés üzleti partnerei voltak – olvasható a Mandineren.

Ezeket az üzleti partnereket aztán sok esetben be is vitte maga köré a politikai vezetésbe. A lap ráadásul azt is felfedi, hogy a Zelenszkij-kör médiacége orosz üzleti kapcsolatokkal rendelkezik.