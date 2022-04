A tengereket az oroszok uralják

Blokád alatt

Oroszország a háború első szakaszában klasszikus tengeri hadviselést folytatva uralma alá vonta az Azovi-tengert, amikor – ugyan hivatalosan el nem ismert, de de facto nagyon is hatékonyan működő – blokádot vont az Azovi-tengert és a Fekete-tengert összekötő Kercsi-szoros köré. Ezzel a War On The Rocks katonapolitikai szakportál értékelése szerint egyrészt

gyakorlatilag megszűnt Ukrajna kereskedelmi hajózhatósága, innentől pedig az ország csak és kizárólag a nyugati államok pénzügyi támogatásai révén tud működőképes maradni. Másrészt a blokáddal elvágták a tengeri katonai utánpótlás lehetőségétől is.

Eközben folyamatos volt a tüzérségi támogatás Kaliber cirkálórakétákkal; ezekből az ukrán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz erők több mint harmincat lőttek ki, csak a háború első napjaiban. Ezt tetézte az ocsakivi haditengerészeti kikötő ellen végrehajtott rakétatámadás is. Ez a fajta támogatás továbbra is folyamatos a déli partvidéken, Mariupol és Odessza környékén. Partra szállást is végrehajtottak az orosz erők: a háború elején Mariupoltól harminc kilométerre nyugatra érkeztek orosz csapatok a város ostromára. Az Egyesült Államok Haditengerészeti Intézete ukrán közleményekre hivatkozva arról számolt be, hogy újabb csapatok szállhatnak partra hamarosan.

Jelképes sikerek

Az ukrán erőknek is vannak azért fontos részsikereik. A Moszkva hadihajó, az orosz haditengerészet fekete-tengeri zászlóshajójának április 14-i elsüllyesztése például kétségkívül óriási győzelem az ukránoknak. Ugyanakkor a harcászati sikeren túl más is kiderült: az eset orosz kezelése ismét rávilágított a felső vezetés ellentmondásaira. Az orosz fegyveres erők ugyanis sosem ismerték el, hogy a hajó ukrán Neptun rakéták becsapódása után kezdett süllyedni, a hivatalos, Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz is eljuttatott közleményben lőszerrobbanásról és balesetről számoltak be. Az Oslói Békekutató Intézet (Peace Research Institute Oslo, PRIO) szerint a Moszkva megsemmisülése azért is fontos, mivel propagandaeszközökkel nem lehet befolyásolni az „alaphírt”: elsüllyedt az egyik szimbolikus jelentőségű csatahajó. A PRIO szerint Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterre és Alekszandr Dvornyikovra, a „különleges katonai művelet” vezetőjére ezután jóval nagyobb nyomást helyezhet a Kreml, ami nagyobb győzelmi kényszert jelent a keleti fronton.

Fotó: Alexey Pavlishak

Ami a nyugati reakciót illeti, a gazdasági szankciókon túl – elsősorban az Egyesült Királyság – a Földközi-tengerre vezényeltek haditengerészeti erőket, illetve északon folytattak – jóllehet az orosz inváziót megelőzően már bejelentett – hadgyakorlatot. A NATO válasza a tengeren is ugyanaz, mint a szárazföldön, levegőben és a nagypolitikában:

elrettenteni Oroszországot a háború Ukrajna határain túlra terjesztésétől.