A vajdasági magyarság elérte céljait a szerbiai választásokon

A mai nap egyik nyertese a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)

– értékelte a vasárnapi, szerbiai parlamenti és elnökválasztásokat Pásztor István, a párt elnöke. A magyar alakulat a nem végleges részeredmények szerint hat mandátumot szerzett a belgrádi parlamentben, ami hárommal kevesebb a két évvel ezelőttihez képest, panaszra mégsincs okuk. Pásztor István emlékeztetett rá, hogy három célkitűzéssel vágtak neki a vasárnapnak: hogy a Fidesz–KDNP győzzön Magyarországon, hogy Alekszandar Vucsics szerb államfő már az első fordulóban nyerjen, valamint a VMSZ megőrizze legitimitását.

Ezt a három célt pedig úgy tűnik, maradéktalanul sikerült teljesíteni. A Fidesz–KDNP kétharmados, fölényes győzelmet aratott, Alekszandar Vucsics már az első körben megszerezte a szavazatok mintegy hatvan százalékát, a VMSZ pedig minden jel szerint ismét a kormánykoalíció tagja lehet. A szerb államfő pártja, a Szerb Haladó Párt ugyan szintén jócskán – 69 mandátumot – veszített erejéből, ám a VMSZ-szel, valamint eddigi szövetségesével, a Szerbiai Szocialista Párttal közösen kényelmes koalíciót alakíthatnak. A vajdasági magyar alakulat egyébként 2014 óta tagja a kormánynak, és a következő időszakban is ilyen szerepre számít – a munkában államtitkári szinten kívánnak részt venni.

A szerbiai választások eredményét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is értékelte.

Emlékeztetett rá, hogy a voksolás két ok miatt fontos a magyaroknak is: egyrészt a vajdasági magyarok jövője okán, másrészt pedig mert „nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a történelmi viszályból történelmi barátság legyen a két nemzet között”.

Nemcsak mi arattunk tegnap történelmi győzelmet, hanem a VMSZ által támogatott Alekszandar Vucsics elnök is, aki a magyarok nagy barátja

– fűzte hozzá.

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök szintén az elsők között gratulált Alekszandar Vucsicsnak.

Magyarként jó azt tudni, hogy a jövőben is egy olyan politikus irányítja a szomszédos Szerbiát, akiben hazánk barátját tisztelhetjük, és aki a vajdasági magyarok elkötelezett támogatója

– írta közösségi oldalán.

Érdekesség, hogy Alekszandar Vucsics jóval nagyobb támogatottságnak örvend, mint a saját pártja. A szerb államfő így ugyan örülhetett magabiztos újraválasztásának, továbbá a kormányzás folytatásának, annak ugyanakkor nem, hogy érezhetően meggyengültek. Ezt azzal magyarázta, hogy „az ukrajnai háború egyik hatása az volt, hogy a szerbiai közélet drámaian jobboldalra tolódott, és a szerb kormány visszafogott fellépése a vártnál gyengébb választási eredményt hozott”. Az MTI emlékeztetett rá, a politikus arra utalt, hogy hivatalosan Belgrád ugyan elítélte azt, hogy Oroszország bevonult Ukrajnába, ám nem vezetett be szankciókat Moszkva ellen, míg több jobboldali párt és koalíció is határozottan kiállt Oroszország mellett, és ezek a választási listák a vártnál jobb eredményt tudtak elérni.

Nagy áttörésre ugyanakkor az ellenzék így sem volt képes, a nagy remények ellenére Belgrád vezetését is megtartotta a kormánypárt (az előrehozott parlamenti, valamint elnökválasztáson kívül ugyanis néhány helyen önkormányzati voksolást is tartottak). Az erőviszonyok átrendeződését viszont jól jelzi, hogy három erősen nacionalista alakulat, a Remény koalíció, a Dveri Mozgalom, valamint a Fogadalomtevők Szerb Pártja is bejutott a parlamentbe.

