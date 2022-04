Jogszerűtlen a New York-i demokraták választási manipulációja

Egy New York állambeli fellebbviteli bíróság jogszerűtlennek ítélte a demokrata többségű törvényhozás által megszavazott új választási térképet, melyen − a republikánus képviselők és most már több független testület szerint is − számukra kedvezően rajzolták át a kerületeket − számolt be a The New York Times amerikai napilap. A térképet még februárban fogadta el a New York-i törvényhozás mindkét háza, a módosításoknak köszönhetően pedig az amúgy is demokrata többségű államban a republikánusok három olyan versengő körzetet vesztettek el, melyekben korábban győzni tudtak.

A bíróság döntésének hatalmas jelentősége van: egyrészt egy, az eddigi tapasztalatok alapján alapvetően demokrata párti ítéleteket hozó szervről van szó, másrészt így a közelgő félidős választásokon a régi − vagy egy új, független szakértők által megrajzolt − térkép alapján lehetnek felosztva a körzetek.

Még márciusban egyébként egy alacsonyabb szintű testület is hasonló ítéletet hozott az új kerületekkel kapcsolatban, akkor az állam demokrata kormányzója, Kathy Hochul azonnal fellebbezést nyújtott be, ez valószínűleg most sem lesz másképp, így az ügy az állami legfelsőbb bíróság elé kerülhet. A demokraták szempontjából minél korábbi, számukra kedvező döntés lenne ideális, ugyanis New Yorkban június 28-án tartják a novemberi félidős választásokat megelőző előválasztásokat.

Reformpróbálkozás

New York állam alkotmányát 2014-ben módosították, éppen annak érdekében, hogy a választókerületek megrajzolásának jogköre kikerüljön a politikusok hatásköre alól, ezáltal pedig elkerülhető legyen azok manipulálása. Ezért innentől kezdve az eljárást egy külső bizottság végzi, melyben a republikánus és demokrata álláspontok egyaránt jelen vannak, ez a bizottság aztán előterjeszti javaslatait a képviselőháznak és a szenátusnak. A törvényhozók feladata innentől kezdve csak annyi, hogy megszavazzák a testület által javasolt térképet.

Azonban az elképzeléssel ellentétben a bizottság munkája a pártérdekek miatt ellehetetlenült.

Idén januárban a testület két külön javaslatot terjesztett az állami törvényhozás elé, a képviselők pedig mindkettőt leszavazták. Ezt követően a bizottság nem élt az újabb javaslattétel jogával, így a demokrata többségű törvényhozás készíthette el a térképet, így jutottunk el a mostani patthelyzetig.

2014-ben New York állam lakosai világosan megmondták, hogy elegük van a választókerületek folyamatos manipulációjából. Mégis, a kiegészítést követő első választási ciklusban a törvényhozói és végrehajtói ágazat egyaránt kirívóan és országos szinten is kínosan követi a korábbi gyakorlatot

− fogalmazott Misha Tseytlin, a republikánusokat képviselő ügyvéd.

Régi gyakorlat

A választókerületek politikai érdekek mentén történő átrajzolása − angolszász kifejezéssel élve: a gerrymandering − nem új keletű dolog az Egyesült Államokban. Floridában éppen szerdán fogadták el az új kerületeket, melynek értelmében a republikánusoknak húsz biztos helyük lesz, míg a demokratáknak csak nyolc, a módosított térképnek köszönhetően a jelenleg is többségben levő republikánusok néggyel növelhetik mandátumaik számát a félidős választásokon. A jelenségről egyébként 1812 márciusában a Boston Gazette napilap számolt be először, „egy újfajta szörnyként” jellemezve a gerrymandering gyakorlatát, ekkor a massachusettsi republikánusok alkalmazták az azóta igen elterjedté vált politikai eszközt.

A november 8-i félidős választások szempontjából nem állnak fényesen a demokraták: míg tavaly áprilisban csaknem négy százalékponttal vezettek a republikánusok előtt, addig mostanra riválisaik szereztek több mint kétszázalékos előnyt.

Borítókép: Kathy Hochul, New York állam demokrata kormányzója (Fotó: WMCA/Pat Bradley)