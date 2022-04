Lapozó: A franciák többsége betiltaná a muszlim fejkendő viselését

Hátrányosan érinti a nőket és túl fiatalon ad lehetőséget a nemváltásra a spanyol transztörvény

Az általános igazságszolgáltatási tanács szerdán egyhangúlag fogadta el azt a jelentést, amely szerint a spanyol transztörvény hátrányosan érinti a nőket, ráadásul túl fiatalon ad lehetőséget a nemváltásra.

Az előírások értelmében 12 éves kortól már nincs szükség orvosi jóváhagyásra ahhoz, hogy valaki rendelkezzen saját neméről. A 12–14 éveseknek már csak a bírósági procedúrán kell átesniük. A 14–16 éves korosztály már ez alól is mentesül, ők szülői kísérettel bármikor kérhetik a nemváltást, betöltött 16 éves kortól pedig egyedül, mindenféle szülői vagy bírósági jóváhagyás nélkül is kérvényezhető az eljárás. A bírói testület azt kéri a kormánytól, hogy emelje meg a korhatárt és 18 éves kor alatt ne a gyerekek döntéséhez, hanem bírósági engedélyhez kösse a műtétet. Az igazságszolgáltatás szerint a kiskorúak az eredeti törvény szerint nem kapnának kellő védelmet, hisz senki sem vizsgálná felül, hogy a kérelmező kellő érettséggel, megfontoltságból és megfelelő önismerettel vág bele a nemváltásba. A bírák jelezték ugyanakkor, hogy dicséretesnek tartják a törvény célját és a diszkrimináció felszámolását, de a kiskorúak helyzete ennél összetettebb dolog. A testület emellett a női jogok megsértésére is felhívja a figyelmet, például a sportban. Bizonyos sporteseményeken, versenyeken és felvételiken ugyanis a férfiból lett transzszexuális nők fizikai előnyt élvezhetnek. A bíróság továbbá kéri, hogy a törvényben nőként említsék a nőket és ne „nem transzszexuális nőként”, mert ez ugyancsak diszkriminatív, ráadásul sérül általa a női egyenjogúságért folytatott küzdelem.

Forrás: rtve.es

Alekszej Navalnij oroszországi börtönéből üzent a franciáknak: szavazzanak Macronra

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus oroszországi börtöncellájából fejtette ki véleményét a franciaországi elnökválasztással kapcsolatban. Arra szólította fel a franciákat, hogy a választás második fordulójában, vasárnap Emmanuel Macronra tegyék le a voksukat.

Április 24-én jómagam nem viselhetek fejkendőt a francia nemzettel érzett szolidaritásom jeléül. A fejkendő itt [a börtönben] az öltözködési kódex megsértése lenne, amely miatt büntető börtöncellában végezném. Ennek ellenére gondolatban a franciákkal, Franciaországgal és Emmanuel Macronnal leszek

– fűzte hozzá egy másik bejegyzésében.

Navalnij maga vetette fel, sokak számára ironikus lehet, hogy orosz politikai fogolyként szólal fel Franciaország elnökválasztása ügyében. A kérdést tovább fejtegetve elmondta, hogy azért teszi mégis, mert letartóztatásához és meghurcolásához gyakorlatilag egy francia vállalat által benyújtott feljelentés vezetett. Egyik bejegyzésében Navalnij egyúttal sokkolónak nevezte azt, hogy Marine Le Pen pártja 2014-ben kilencmillió euró kölcsönt vett fel egy orosz banktól.

Ez megvesztegetés és a politikai befolyás kiárusítása Putyinnak

– írta.

Forrás: cnews.fr

Több mint száz ukrán menekültnek bérelt repülőgépet a spanyol kormány

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerdán ellátogatott a málagai befogadóbázisra, majd bejelentette, hogy a kormány újabb 118 kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültet szállít Spanyolországba a külügyminisztérium által bérelt repülőjáraton. Elmondta, hogy kormánya ezzel a gesztussal segít Ukrajnának. Hozzátette, hogy eddig 134 ezer háborús menekült érkezett az országba, akiknek több mint 72 százaléka nő, 37 százaléka pedig kiskorú. Közülük eddig 64 ezer ember kapta meg az ideiglenes védelmet, melynek része a hivatalos tartózkodási és munkavállalási engedély is. Pedro Sánchez húsvétkor jelentette be, hogy az Ukrajna iránt érzett szolidaritás jegyében újranyitják a háború miatt ideiglenesen Lengyelországba áttelepített kijevi spanyol nagykövetséget. Emellett a spanyol kormányfő csütörtök délelőtt az ukrán fővárosba repült, hogy személyesen is találkozzon Volodímir Zelenszkijjel, hogy így is kifejezze egyértelmű elkötelezettségét Ukrajna és az ukrán nép mellett.

Források: cope.es, eldiario.es

A franciák többsége betiltaná a muszlim fejkendő viselését a közösségi tereken

A francia közvélemény-kutató intézet, a CSA legfrissebb, csütörtökön publikált felmérése szerint a franciák hatvan százaléka támogatná a muszlim fejkendő (és más testet takaró öltözet) betiltását a francia köztereken, közösségi járműveken és állami intézményekben. A megkérdezettek 35 százaléka teljesen egyetért, 25 százalékuk pedig inkább egyetért a tilalommal. A fejkendő betiltását a válaszadók 16 százaléka kategorikusan elutasítja. Huszonnégy százalékuk ugyancsak ellenzi, de mérsékeltebb módon, „inkább ellenezné” azt.

A nemek szerinti bontásban a férfiak 65 százaléka értene teljesen egyet a korlátozással, a nőknek ugyan kevesebb, de még így is jelentős hányada, 56 százalék támogatná. A korosztályok között a 65 évesnél idősebbek csaknem háromnegyede, 71 százaléka támogatná a vallási ruhadarabok tilalmát köztereken és közintézményekben. A fiatal, 18–24 éves generáció azonban erőteljesen ellenzi: 58 százalékuk ragaszkodik a fejkendőviseléshez való jog szabadságához.

A politikai szimpátiát illetően a felmérés nem okozott meglepetéseket: Zemmour szavazóinak 98 százaléka, Le Pen támogatóinak 88 százaléka, a Köztársaságiak 84 százaléka támogatná a korlátozásokat.

Forrás: cnews.fr

