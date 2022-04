Lapozó: Jövőre megszűnik a pénztárnál kiadott blokk Franciaországban

A svéd rendőrfőnök szerint migráns bűnözők állnak a húsvéti erőszakos zavargások mögött

Nagycsütörtöktől húsvétvasárnapig tartottak Svédország-szerte a zavargások, melyet a szélsőséges dán politikus, Rasmus Paludan Korán-égetése robbantott ki. Hat városban, köztük Stockholm és Malmö utcáin zajlottak a zendülések, az erőszakos tömeg rendőröket dobált meg kövekkel, valamint felgyújtották szolgálati járműveiket. Összesen 26 rendőr, 14 polgári személy, köztük tüntetők és újságírók sérültek meg, valamint húsz rendőrautót semmisítettek meg, illetve egy városi busz is kiégett. Vasárnap három tüntetőt lőtt meg a rendőrség Norrköpingben. Körülbelül negyven embert állítottak elő a zavargásokhoz köthetően, akiknek jó része rendkívül fiatal, többen köztük 18 év alattiak. Hétfőn az országos rendőrkapitány elismerte, az erőszakos zavargások mögött a bevándorló hátterű bűnözői bandák vannak. Anders Thornberg azt mondta, hogy a zavargások minden eddigi ellentüntetéstől eltérnek, azok egyértelműen a rendőrség ellen irányultak. A rendőrkapitány szerint nem biztos, hogy vége van a zavargásoknak, most is figyelemmel kísérik a fejleményeket. Az eseményeket kirobbantó Paulan azt nyilatkozta a norvég TV2-nek Koppenhágából, hogy egy hét múlva visszatér Svédországba. Egy tizenhat éve szolgáló egyenruhás úgy nyilatkozott, hogy a mostaniakhoz fogható erőszakot még nem tapasztalt pályája során, háborús övezethez hasonlította a zavargások helyszíneit.

Forrás: SVT, Aftonbladet, Svenska Dagbladet