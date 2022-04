Lapozó: Megbénítja a belga reptereket a Ryanair sztrájkja

Kétezer lakossági képet és videót kapott a húsvéti véres zavargásokról a svéd rendőrség

Hat svédországi városban zajlott a négynapos húsvéti zavargás. A svéd rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy küldjenek be fotókat vagy videófelvételeket az eseményekről. A bejelentés óta mintegy kétezer fájl érkezett, melynek körülbelül fele mozgókép, tájékoztatott a rendőrség szóvivője. A fájlok egy része eredeti anyag, amelyet a beküldők maguk készítettek, egy részüket pedig a közösségi médiáról töltötték le. A rendőrség munkatársa elmondta, amikor valaki fájlt tölt fel, lehetősége van további információt is megosztani, valamint felajánlani a tanúskodást is.

Az események után mintegy negyven embert vettek őrizetbe, azóta néhányukat le is tartóztatták, többek között gyilkossági kísérlet miatt.

Forrás: SVT

Negyedik oltásukat is megkaphatják a 80 év feletti spanyolok

A spanyol egészségügyi minisztérium már vizsgálja, hogy elindíthatja-e a legidősebb korosztály következő koronavírus elleni oltási akcióját. Carolina Darias tárcavezető azt mondta, hogy már értékelik az adatokat, és jövő hétre elkészítenek egy erről szóló, konkrét javaslatot. Hozzátette, hogy az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Betegség-ellenőrzési Központ sem ellenzi a negyedik adag vakcina beadását, ami egy második emlékeztető dózisnak felelne meg. Ha az elképzelés zöld jelzést kap, akkor a 80 év feletti teljes lakosságot újra be fogják oltani. Spanyolországban eddig csak azokat immunizálták negyedszerre is, akik súlyos betegségben, például rákban szenvednek vagy szervátültetésen estek át és az immunrendszerük nem működik megfelelően. Az ibériai országban a lakosság 92 százaléka átesett az oltási procedúrán. Az esetszámok a 65 év feletti korosztályban emelkednek, jelenleg 100 ezer főre 435 beteg jut és további emelkedésre számítanak, mivel a húsvéti tömegrendezvényeken milliók vettek részt, ráadásul szerdától eltörölték a beltéri maszkviselési kötelezettséget is.

Forrás: 20minutos.es