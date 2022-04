Lapozó: Új módszerrel leplezhetik le a francia tüntetőket

Korainak tartják a spanyolok a beltéri maszkviselés eltörlését

Az El Paísnak készített felmérés szerint Spanyolország felét aggasztja a kormány döntése, melynek értelmében április 20-tól – néhány kivétellel – már nem kell maszkot hordani zárt térben. A megkérdezettek 48,5 százaléka kevésbé vagy egyáltalán nem tud határozott választ adni a kérdésre. Ennél is többen, a lakosság 54 százaléka válaszolt úgy, hogy a maszktörvény eltörlése elhamarkodott intézkedés, 28 százalék szerint időben történt meg a változás, tíz százalék szerint azonban túl későn. A többség (hetven százalék) azokon a területeken is tovább viseli majd a maszkot, ahol már nem kötelező, köztük olyanok is, akik egyébként egyetértenek a szabály lazításával, de bizonyos területeken még nem éreznék magukat biztonságban maszk nélkül. Aki viszont le akarja venni, az szerda óta bármely belső téren megteheti, kivéve a tömegközlekedési eszközöket, egészségügyi területeket, így például a gyógyszertárakat és az idősotthonokat. A maszkviselést preferálók az idősebb korosztályból kerülnek ki, míg a 18–24 évesek között vannak a legtöbben, akik többé látni sem akarják az arcot takaró egészségügyi eszközt. Szakértők a törvénymódosítás ellenére továbbra is felelősségteljes maszkviselést kérnek az állampolgároktól, főleg miután Spanyolországban is terjedni kezdett a koronavírus XE variánsa, és bár a tünetei hasonlóak az omikronéhoz és elvileg az oltások is védenek, de felhívják a figyelmet, hogy az éberség még mindig fontos.

Forrás: elpais.com

Új módszerrel leplezhetik le a francia tüntetőket

A francia nemzeti rendőrség olyan kémiai anyagot tesztel, amelynek segítségével könnyebb lenne kézre keríteni és elítélni a tömegtüntetéseken randalírozókat. A vizsgált kémiai anyag egy színtelen, szagtalan folyadék (PMC), ami a ruhán és az emberi bőrön heteken át lemoshatatlan marad és UV fénynél láthatóvá válik.

A rendőrök az erőszakba torkolló demonstrációk oszlatásánál a paintball puskákhoz hasonló eszközzel terítenék be PMC-tintával azokat az embereket, akik vandalizmussal és más fizikai erőszakkal gyanúsíthatóak. Felkutatásuk során és/vagy az ellenük indított eljárásban a sokáig lemoshatatlan megjelölésük bizonyítékként is szolgálhatna.

A színtelen anyag bevetését 2019 márciusában, az eldurvuló sárgamellényes tüntetések idején jelezte előre az akkori miniszterelnök, Edouard Philippe nagy egyetértésben az azóta ugyancsak leváltott belügyminiszterrel, Christophe Castaner-vel. „A PMC használata után nem férne hozzá kétség, hogy ön, egy adott nap adott percében mely üzlet előtt randalírozott” – fejtegette az ötlet előnyeit a francia nemzeti rendőrségért is felelős akkori belügyminiszter.

A színtelen festék bevetésével kapcsolatban azonban többen jelezték fenntartásaikat, például azt, hogy a festék önmagában kevés bizonyíték egy gyanúsítottal szemben.

Forrás: valeursactuelles.com

Borítókép: Tüntetők Párizsban (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)