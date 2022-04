Szoros a verseny a szerbiai választásokon, magas a részvételi arány

Pásztor Bálint, a VMSZ listavezetője rámutatott, a választás egyik tétje, hogy erős parlamenti képviselete legyen a vajdasági magyar közösségnek a belgrádi parlamentben, hogy folytatni lehessen a megkezdett munkát, és lényeges az is, hogy olyan elnöke legyen Szerbiának, aki a továbbiakban is nyitott lesz a vajdasági magyarság igényeire. A parlamentbe jutásért küzdő egyesült ellenzék képviselője, Zdravko Ponos, az Együtt Szerbia Győzelméért nevű koalíció elnökjelöltje a voksoláskor arról beszélt, hogy Szerbiának óriási változásra van szüksége, és reményét fejezte ki, hogy a választásokat követően a szerb társadalom beléphet a normalitás időszakába, ahol megszűnnek a mesterségesen létrehozott megosztások, és biztosabbá válik a jövő. Az ultranacionalista Dveri Mozgalom vezetője, Bosko Obradovics szerint a választás napja harminc év után változást hozhat, és ez lehet a korrupt szerbiai rendszer leváltásának a kezdete.

A közvélemény-kutatások nem utalnak arra, hogy kormányváltó hangulat lenne a nyugat-balkáni országban. A legfrissebb felmérések szerint a Szerb Haladó Párt a voksok 53,6 százalékát szerezheti meg.

A választási kampány elején a kormánypártok és a köztársasági elnök az eddig elért eredményekre helyezte a hangsúlyt, és a munka folytatásához kért támogatást, míg az ellenzék egyetlen üzenete a kormány megbuktatása volt. Az ukrajnai háború kitörését követően Alekszandar Vucsics államfő és az általa vezetett Szerb Haladó Párt irányította kormány inkább a béke és a stabilitás megőrzésére helyezte a hangsúlyt, míg az ellenzék továbbra is a kormányváltást hangsúlyozta, ám most már nem az állítólagos diktatórikus irányítás, valamint a korrupciós botrányok miatt, hanem azért, ahogyan az Oroszországgal fenntartott kapcsolatot ebben a háborús helyzetben kezelte. Az ellenzék egyik része szerint hibázott Belgrád, amikor elítélte Oroszországot azért, mert bevonult Ukrajnába, holott inkább hálásnak kellene lenni Moszkva eddigi támogatásáért és barátságáért, az ellenzék másik része szerint viszont csatlakozni kellett volna az Oroszország elleni szankciókhoz, még akkor is, ha ezzel Szerbia veszélyezteti a gázellátását és energiabiztonságát. A többpártrendszer szerbiai bevezetése óta ez a tizenharmadik parlamenti választás. A valamivel több mint 6,5 millió szavazójoggal rendelkező szerb állampolgár 7 és 20 óra között adhatja le voksát, az első, nem hivatalos eredmények 22 óra körül várhatók.