A volt elnöki tanácsadó szerint Bidennek nem kellene újra indulnia

Joe Biden amerikai elnöknek az életkorából adódóan nem kellene újra indulnia az elnökválasztáson – jelentette ki szerdán David Gergen korábbi elnöki tanácsadó a CNN amerikai hírtelevízióban. – 2024-ben választások lesznek, amikor nagyon is elképzelhető, hogy Donald Trump és Joe Biden mérkőzik meg egymással. Ha közülük valaki elnyeri az elnöki posztot, akkor ő a 80. életévét betöltve fogja irányítani az országot – fogalmazott Gergen, aki a CNN egyik vezető politikai elemzője.

Soha nem láttunk még ilyet. Őszintén szólva azt gondolom, hogy ez valós kockázatot jelent

– tette hozzá a szakértő, aki Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan és Bill Clinton amerikai elnökök idején is a Fehér Ház tanácsadója volt.

Az elemző – aki most töltötte be 80. életévét – kifejtette, hogy ebben az életkorban már az „emberek ítélőképessége nem olyan tiszta, mint korábban volt (…) és nem tudjuk, hová fajulhatnak a dolgok, ha valakit ilyen sebezhetőségekkel ültetnek be abba az irodába, és négy évet adnak neki.” Biden jelenleg 79, Trump pedig 75 éves.

Néhány nappal ezelőtt a volt politikai tanácsadó a CBS News amerikai televíziónak adott nyilatkozatában Biden esetleges 2024-es indulásával kapcsolatban azt mondta: „Megítélésem szerint Biden elnök aktív vezetőként eltöltött ideje ezzel a ciklussal véget ér, és véget is kell érnie.” A múlt hónapban két meg nem nevezett forrás is azt nyilatkozta a The Hill című amerikai internetes portálnak:

Biden egy négyszemközti megbeszélésen azt mondta Barack Obama volt elnöknek, hogy a következő elnökválasztási ciklusban is újra akar indulni.