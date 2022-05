Cinikus javaslatok a felelős brit minisztertől a megélhetési válság kezelésére

George Eustice brit környezetvédelmi, élelmezési és vidékfejlesztési miniszter a SkyNewsnak adott interjújában azt javasolta a súlyos megélhetési gondokkal küzdő brit családoknak, hogy számos honfitársuk példáját követve, bevásárláskor ők is válasszák a hipermarketek saját márkás és filléres termékeit a nagynevű, prémium minőségű és árú márkák helyett.Eustice szerint azok a brit polgárok, akik már maguktól is ezt az utat választották, egész jól kijönnek a jövedelmükből még ebben a szűkös időszakban is, amikor a szigetország élelmiszeriparát is elérték a megnövekedett energiaárak következményei.