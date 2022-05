Egymást érik a rendőrellenes támadások Franciaországban + videók

Marche blanche de recueillement à la mémoire de Boubacar et Fadjigui, tués par la police sur le Pont Neuf le 24 avril dernier.

Une foule silencieuse et digne dans le quartier des Amandiers du 20e.

Condoléances et solidarité à la famille et aux proches. #VéritéEtJustice pic.twitter.com/jevqaXWH8M