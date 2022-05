Hanyatlik a német közbiztonság: az utcai lövöldözés összes gyanúsítottja szabadlábon van

De nem csak a bandaháborúk kezelésében gyengélkedik a szövetségi belügyminisztérium. A V4NA is beszámolt a napokban arról, hogy több nagyvárosban erőszakoskodtak a baloldali szélsőségesek. A legsúlyosabb atrocitás Erfurtban történt, ahol a maszkos támadók berontottak egy ruhaboltba, majd a földre tepertek egy nőt és gumibottal ütni kezdték a fejét, végül paprika spray-vel lefújták az arcát. Az áldozat egy édesanya, aki öt éve dolgozik az üzletben. Elmesélte, hogy a kék maszkot viselő támadók farmernadrágot kerestek. Az utolsó emléke az volt, hogy megmutatta nekik a nadrágokat, a következő, amire emlékszik pedig az volt, hogy gumibottal ütik.

A földön feküdtem, nagyon hangosan kiabáltam segítségért, azt hittem, hogy az ajtó nyitva van, és a járókelők meghallják, de senki sem jött

– mesélte a nő, aki azt is elmondta, hogy végig arra gondolt, hogy a gyereke érdekében túl kell élnie a támadást.

Immer wieder prügeln die vermummten Täter auf die am Boden liegende Frau ein. Der Angriff, den die JF als Video dokumentiert, ist jedoch nur ein Teil einer konzertierten linksextremen Aktion. #Linksextremismus



Alle Infos: https://t.co/00SfSSS8wO pic.twitter.com/NueUZROvna — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) April 27, 2022

A hatóság szerint összehangolt akcióról lehet szó, mert az erfurtival szinte azonos időben más városokban is hasonló támadásól számoltak be az áldozatok. Bár a rendőrség nyomozást indított az ügyben, eddig egyetlen elkövetőt sem sikerült elfogni. Érdekes egybeesés, hogy Nancy Faeser belügyminiszter mielőtt elfogadta volna a tárca vezetését, egy vendégcikket írt az Antifasiszták Szövetségének (VVN–BdA) magazinjában. Az ügy azért is különösen érdekes, mert

a belügyminiszter többek között az alkotmány védelméért felel, miközben az alkotmány ellenségeinek tekintett csoport folyóiratában publikált.

Az Antifasiszták Szövetségét a Bajor Alkotmányvédelmi Hivatal a legnagyobb baloldali szélsőséges befolyású szervezetnek minősítette. Az Antifa gyakran az erőszakos tüntetéstől sem riad vissza, az utcai összecsapásokra eleve felszerelkezve érkeznek. Vannak, akik gázspray-t, késeket, láncokat tartanak maguknál, és használják is ezeket a veszélyes eszközöket. Az erőszak tehát a szemükben engedélyezett, ha számukra elfogadhatatlan ideológiát hirdető csoportok tagjai ellen lépnek fel. Világszerte több erőszakos tüntetésen megjelentek az elmúlt években, rendőröket, békés tüntetőket vagy éppen újságírókat támadnak meg.