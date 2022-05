Írország egyesítését készítik elő

Ám míg az Ír Köztársaságban élők egyértelmű többsége – egy decemberi felmérés szerint 62 százalékuk – támogatná a sziget egyesítését, addig az Észak-Írországban végzett különböző közvélemény-kutatások szerint – minimális különbséggel ugyan, de – inkább a status quo fennmaradását pártolják a lakosok. Ez a hozzáállás talán arra is visszavezethető, hogy az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnése után Észak-Írország gyakorlatilag az EU vámuniójának a részese maradt: az Ír Köztársaságba továbbra is szabad az átjárás, ahogy az áruk szabad mozgása is biztosított. A Sky News helyszíni tudósítása szerint az embereket nem is a népszavazás lehetősége foglalkoztatja leginkább, hanem az energiaárak drasztikus emelkedése.

Konzervatív erőpróba. Az észak-írországi választásokkal egy időben helyhatósági választásokat is tartanak Angliában, Skóciában és Walesben. Ez lesz a legnagyobb politikai erőpróba az országban a 2019-es országos parlamenti választás óta. A voksolás egyik legnagyobb tétje az, hogy a konzervatívok Angliában hogyan teljesítenek. Boris Johnson miniszterelnök és a Konzervatív Párt népszerűségét ugyanis alaposan kikezdte a közkeletűen partygate-nek nevezett botrány: az év elején kiderült, hogy a kormányfő hivatalában a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt szigorú korlátozások idején több kerti partit, társasági összejövetelt is tartottak Johnson részvételével. A Scotland Yard e partik miatt áprilisban pénzbírságot rótt ki Boris Johnsonra és feleségére, Carrie Johnsonra, valamint Rishi Sunak pénzügyminiszterre. A botrány a felmérésekben is visszatükröződik: ezek szerint az ellenzéki Munkáspárt a szavazatok 47 százalékát fogja megszerezni Angliában, a konzervatívok csupán 34 százalékot.