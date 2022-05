Lerészegedés és verekedés a brit kormánybulikon

Nehéz indokokat találni a brit kormány magatartására – áll a koronavírus-járvány elleni korlátozások idején tartott Downing Street-i partik ügyében elvégzett vizsgálat szerdán közzétett jelentésében. A 60 oldalas, bizonyító erejű fotókat is tartalmazó vizsgálati jelentést szerdán kapta meg a brit kormány, és röviddel később nyilvánosságra is hozta. Sue Gray, a brit közigazgatási szolgálat magas beosztású tisztviselője, aki a vizsgálatot irányította és a jelentést összeállította, úgy fogalmaz: az összejövetelek közül legalább néhány súlyos mértékben megsértette a kormány meghatározó posztjain dolgozóktól elvárt magas szintű normákat, és azokat a magatartási normákat is, amelyeknek betartását éppen a kormány várta el a brit lakosságtól az adott időszakokban. A jelentés szerint a vizsgált összejövetelek némelyikének megtartását egyszerűen nem lett volna szabad megengedni, legalábbis olyan formában nem, ahogy lezajlottak.

A dokumentum több olyan esetet idéz, amelyekben a kormánytisztviselők részvételével rendezett összejöveteleket ivászat is kísérte, és előfordult, hogy egy résztvevő „a rosszullétig” lerészegedett, két másik pedig „kisebb összetűzésbe keveredett”.

A Gray-jelentés megállapítja, hogy a túlzott munkahelyi alkoholfogyasztás semmilyen időszakban nem helyénvaló. A jelentésnek ez a része egyértelmű utalás arra a partira, amelyet Martin Reynolds, Boris Johnson kormányfő akkori személyi titkára rendezett 2020. május 20-án. Az ITV brit kereskedelmi televízió hírszerkesztőségéhez januárban eljutott egy e-mail, amelyben Reynolds tisztviselőket hívott meg a kerti összejövetelre.

A meghívóban szerepelt az is, hogy „italt mindenki hozzon magával”.

A rendezvényen hozzávetőleg harmincan vettek részt, köztük Boris Johnson is. A koronavírus-járvány első hullámának megfékezésére 2020. március 23-án elrendelt szigorú angliai korlátozások értelmében – amelyek a kerti parti idején érvényben voltak – kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában. Abban az időszakban, amelyre a vizsgálat kiterjedt, más, ivászattal kísért partik is voltak a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban.

The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap januárban közölt értesülése szerint tavaly április 16-án két, hajnalba nyúló, alkoholfogyasztással egybekötött búcsúbulit tartottak a Downing Streeten, az egyiket James Slack kommunikációs igazgató távozása, a másikat Johnson egyik személyi fotósának utolsó munkanapja alkalmából. A lap értesülése szerint a két parti egybeolvadt, és az egyik jelenlévő az est folyamán bőrönddel ment egy közeli szupermarketbe, hogy bort vásároljon a rendezvényre.

Ez az eset különösen nagy felháborodást keltett, mivel II. Erzsébet királynő tavaly áprilisban, életének századik évében elhunyt néhai férje, Fülöp edinburghi herceg temetésének előestéjén történt.

A szerdán nyilvánosságra hozott Gray-jelentés részletez olyan esetet is, amelyben még falakra, illetve többcsomagnyi másolópapírra is vörösbor fröccsent, és mindezt a takarítóknak kellett másnap feltakarítaniuk. A jelentés szerint mindezért a hivatali és politikai vezetőknek kell felelősséget vállalniuk.

Boris Johnson a jelentésről rendezett szerda délutáni alsóházi vitában kijelentette:

minden felelősséget vállal a történtekért, de a Downing Streeten azóta alapvető személyi változások történtek.

Hozzátette: a kormány reméli, hogy mindezek után túlléphet az ügyön és a brit népet érintő legfontosabb ügyekre összpontosíthat. Hangsúlyozta: nem kifogásokat keres, de a vizsgálat 600 napi időtartamra terjedt ki, és ezalatt nyolc olyan esemény történt, amely szabálysértőnek minősült.

A korlátozások idején lezajlott partik ügyében külön rendőrségi vizsgálat is zajlott, amelynek eredményeként a Scotland Yard összesen 126 pénzbírságot rótt ki 83 kormánytisztviselőre, köztük Johnsonra is. Boris Johnson a modern brit politikatörténetben az első olyan, hivatalban lévő miniszterelnök, akit törvénysértés miatt hatósági szankcióval sújtottak.

Az ügyben parlamenti szakbizottság is vizsgálódik azt megállapítandó, hogy Boris Johnson félrevezette-e az alsóházi képviselőket a zárlatok idején tartott, a rendőrség által törvénysértőnek minősített összejövetelek ügyében.

A brit kormány által kidolgozott magatartási szabályok egyértelműen elvárják minden olyan kormánytag lemondását, akiről bebizonyosodik, hogy bármilyen ügyben tudatosan félrevezette a parlamentet.

Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök kabinetülést tart a londoni kormányfői rezidencián, a Downing Street 10.-ben 2022. május 24-én. Egy nappal korábban újabb fotók kerültek nyilvánosságra egy olyan Downing Street-i összejövetelről, amelyet a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások idején tartottak Johnson részvételével. Az ügyben vizsgálat folyik a brit kormányfő ellen (Fotó: MTI/EPA pool/Andy Rain)