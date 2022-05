Megtalálták egy eltűnt kolozsvári nő, Molnár Beáta holttestét

Romániában a nők elleni erőszakra irányította a figyelmet egy szombaton eltűnt, majd szerdán holtan megtalált fiatal kolozsvári magyar nő esete. A harmincéves Molnár Beáta óraadó tanár volt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári Filmművészet, fotóművészet és média szakán, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Iskola Alapítványának a könyvkiadását és az egyik múltidéző projektjét irányította. Szombaton a 43 éves barátjával egynapos kirándulásra indult az Erdélyi szigethegységbe, ahonnan azonban nem tért haza, és a barátjának is nyoma veszett. Az ügyét vizsgáló Kolozs megyei törvényszéki ügyészség csütörtöki közleményében tudatta:

az ő holttestét találták meg szerda délután a Királyhágó térségében egy bozótosban, és halála erőszak nyomán következett be.

Az erdélyi és a romániai országos sajtó is azért szentelt tág teret a történetnek, mert előélete alapján a barátját, Boné Ferencet, a Sapientia egyetem korábbi oktatóját gyanúsítják a nő megölésével. Boné Ferenc akkor került a figyelem középpontjába, amikor 2020-ban nyolc percen át különös kegyetlenséggel ütlegelte és rugdosta a nyílt utcán az akkori barátnőjét. A Kolozsvár belvárosában éjszaka történt erőszakosságot térfigyelő kamerák rögzítették. A férfit az eset után felmondásra szólította fel a Sapientia EMTE, amit ő haladéktalanul meg is tett. Egyetemi óráit a mostani áldozat vette át. Az akkori bántalmazás ügyében a Kolozsvári Bíróság tavaly márciusban egy év három hónap börtönre ítélte Boné Ferencet, az ítélet végrehajtását azonban felfüggesztette. Az elsőfokú ítélet ellen nem fellebbeztek a felek, ezért az jogerőre emelkedett.

Az EMTE csütörtökön közleményben búcsúzott Molnár Beátától, és együttérzését fejezte ki a nő hozzátartozóival, barátaival. Egyben azt is tudatta, hogy az intézmény elhatárolódik mindenféle agressziótól. Ezt tette két évvel ezelőtt is, amikor etikai eljárást indított Boné Ferenc ellen, és az oktatót felszólította, hogy nyújtsa be felmondását. Közölte: a mostani gyilkosság gyanúsítottja azóta nem állt kapcsolatban az egyetemmel.

A kolozsvári portálok valószínűsítik, hogy az aradi származású gyanúsított elhagyta Romániát, és Magyarország felé távozott.

A közösségi médiában az elmúlt napokban számtalan írás látott napvilágot arról, hogy megfelelő ítélet született-e a gyanúsított korábbi bántalmazási ügyében, és hogy helyesen járt-e el a kolozsvári közösség, amikor szemet hunyt a korábbi ügy fölött, és megértően viszonyult az elkövetőhöz.

Borítókép: Molnár Beáta (Fotó: Facebook/RMDSZ)