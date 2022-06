A mindennapok részévé vált a háborús helyzet Kárpátalján

Már túlvagyunk a háború századik napján is. Amikor február 24-én hajnalban megindult az Ukrajnával szembeni orosz agresszió, nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokáig elhúzódnak a harcok, ráadásul egyáltalán nem látni a pusztítás végét. A halottak és a sebesültek száma megbecsülhetetlen, százezrek vagy inkább milliók váltak földönfutóvá. A borzalmak ellenére Kárpátalján azonban továbbra is viszonylagos nyugalom van, nem véletlenül nevezik a térséget a béke szigetének.

Igaz ez még akkor is, ha a kárpátaljaiak élete is felbolydult, a háború szörnyűségei az élet minden egyes területén éreztetik negatív hatásukat. A Vereckei-hágó lábánál található Volócot ért rakétatámadás vagy éppen a Kárpátalját a lembergi régióval összekötő beszkidi vasúti alagutat ért találat óvatosságra int, mint ahogyan továbbra is összeszorul az ember szíve, amikor megszólalnak a légvédelmi szirénák. Márpedig ritkán telik el úgy nap, de leginkább éjszaka, hogy ne lenne légiriadó, a belátható távolságon belüli szomszédos Lemberget pedig rendszeresen érik bombatámadások. Márpedig ez ijesztően hat a kárpátaljaiak többségére is.

A hétköznapok során az itt élők már megtanultak együtt élni a háború okozta helyzettel.

Senkit nem lep meg a fegyveres rendőrök és katonák állandó jelenléte a városközpontokban, a nagyobb településekre vezető utak mentén betoncölöpökből és homokzsákokból felállított biztonsági állások állig felfegyverzet egyenruhásokkal, akik igazoltatják az arra utazókat.