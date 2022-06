Félnek az omikron új variánsaitól Európában

Téves lenne azt gondolni, hogy a pandémiának vége

– hívta fel a figyelmet Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója is, mondván: az új variánsok veszélye továbbra is valós fenyegetés. Kitűnik az európai országok között Portugália, ahol az új fertőzöttek mintegy 87 százaléka május végére a BA.5 jelű alvariánssal fertőződött meg, az április közepi adatokhoz képest pedig megnégyszereződtek az esetszámok. Volt olyan nap, amikor naponta 35 ezren fertőződtek meg, ez a szám mostanra 12-13 ezerre csökkent.

Aggasztó, hogy Portugália lakosságának 87 százalékos átoltottsága ellenére a kórházi kezelésre szoruló páciensek száma megközelíti a kétezret

– hasonló számot az omikron megjelenése idején, januárban rögzítettek a hatóságok. A tízmillió lakosú országban szinte minden járványügyi intézkedést feloldottak, a maszkviselési kötelezettséget egyedül a tömegközlekedési eszközökön, illetve a kórházakban és az idősotthonokban tartották meg.

Növekednek az esetszámok Franciaországban is: kedden közel százezer új fertőzöttet azonosítottak, míg május végén 20-30 ezer volt ez a szám. Itt még nem terjedt el annyira a BA.5 variáns: a június 6-i héten az esetek 24 százalékában fedezték fel.

Az új alvariánsok 10-15 százalékkal fertőzőbbek, a járvány új lendületet kapott

– nyilatkozta Benjamin Davido, a párizsi Raymond-Poincaré kórház orvosa. Szerinte a járványügyi korlátozások feloldása és az egyre csökkenő immunitás igazi fenyegetést jelent. Egy hét alatt 27 százalékkal nőtt a kórházi kezelésre szorulók, 17 százalékkal az intenzív osztályokra kerülők száma.