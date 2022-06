Kisebbségben a gendergondok

Az amerikaiak mindössze 1,6 százaléka vallja, hogy transznemű vagy nem bináris – derült ki a Pew Research Center minap közzétett közvélemény-kutatásából. A transznemű azt jelenti, hogy a születéskor kijelölt társadalmi nemtől vagy a biológiai nemtől valakinek eltér az önazonossága, magyarán ha például egy biológiai férfi nőnek érzi magát, vagy fordítva. A nem bináris pedig az olyan embereket jelöli, akik úgy érzik, hogy egyik nemhez sem vagy nem csupán egyetlen nemhez tartoznak, tehát se nem férfiak, se nem nők. Ezek viszont függetlenek a szexuális irányultságtól.

Az amerikai kutatóintézet felmérésének másik érdekes tanulsága, hogy elég nagy eltérések tapasztalhatók életkor szerint.

A fiatal – 30 év alatti – felnőttek 5,1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ehhez a két csoporthoz tartozik. Ehhez képest a 30 és 49 év közöttieknek már csak 1,6 százaléka, az 50 évnél idősebbeknek pedig csupán 0,3 százaléka. Rámutattak arra is, hogy tízből négy amerikai ismer olyat, aki transzneműnek, és tízből kettő olyat, aki nem binárisnak vallja magát, sőt kilenc százalékuk olyat is, aki 18 év alattiként sorolja nemi identitását ezekbe a csoportokba.

Olvastam a Time magazinban egy Homoszexualitás Amerikában című cikket 1969-ben. Persze akkoriban még nem ismertük a mai kifejezéseket, vagy legalábbis az emberek nem használták őket, mindenesetre ez volt az első olyan szó, amely valamennyire rezonált velem

– írta le saját tapasztalatát egy 60 év feletti nem bináris.

Arra a Pew Research Center nem próbál meg választ adni, hogy mi lehet a generációs szakadék oka.

Viszont az amerikai kutatóintézet is azzal kezdi kapcsolódó vizsgálatát, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt években sokkal láthatóbbak lettek a transznemű és nem bináris emberek. Emlékeztettek rá, hogy több amerikai híresség is kiállt a nyilvánosság elé nemi identitásával: mások mellett Elliot (korábban Ellen) Page kanadai színész transzneműként vagy Janelle Monáe énekes nem binárisként. És a téma már a politikában is kulcsfontosságú. Joe Biden adminisztrációjának például egyik első dolga volt bevezetni, hogy az amerikai állampolgárok a férfi és a nő mellett akár a semlegességet jelölő X-et is választhatják nemükként az útlevelükben.