Leszámolás a dél-balatoni terroristákkal

Ez az akció sem kezdődhet másként, mint minden hadművelet: felderítéssel. Normális esetben a néhány fős csapatot az éj leple alatt, már néhány nappal a támadás előtt juttatnák a cél közelébe, hogy értékes információt gyűjtsenek; most a szimulációban csak néhány perccel korábban érkeznek osztrák helikoptereken.

A következő feladat a Gripeneké; két magyar vadászgép húz át nagy robajjal a város felett, megsemmisítve az ellenséges légvédelmet.

Fotó: Teknős Miklós

Ezután sem mennek messzire, a magasba emelkednek, hogy szükség esetén fedezetet nyújtsanak a forgószárnyasoknak. Támadásukkal ugyanis megnyílt az út a helikoptereknek, melyek több irányból, alacsonyan bukkannak fel a fák mögül. Miközben a Mi–24-esek szűk köröket leírva biztosítanak fedezetet, a csapatszállítókból előrajzanak a katonák, akik azonnal heves tűzharcba keverednek az ellenséggel. A túszokat rejtő épület tetejére köteleken ereszkednek le a különleges műveleti egységek, miközben a földön az ajtót robbantják be. Kritikus pillanat ez, hiszen a katonák védtelenek a nyílt terepen.

Fotó: Teknős Miklós

Az épület belsejéből csak a torkolattüzek villannak fel olykor, és a folyamatos puskaropogás hallatszik, míg végül felszáll a kék füst, a győzelem jele. A csatában egy katona is megsérült, érte alig néhány perccel később már mentőhelikopter érkezik. A küldetésnek még mindig nincs vége: a dél-balatoniak még egy utolsó, elkeseredett ellentámadási kísérletet tesznek, mikor páncélozott harci járműveikkel robognak elő egy domb mögül, amelyeket pillanatok alatt a Mi–24-esek rakétái semlegesítenek.

Fotó: Teknős Miklós

Már a hadgyakorlat leírásából is látszik, hogy a filmekkel ellentétben, ahol a szuperhősök egyedül győznek le hadseregeket, a valóságban mennyire összetett egy hadművelet végrehajtása. A Fire Blade 2022 célja éppen ezért az, hogy nemzetközi szinten is fejlessze az együttműködést – ráadásul egészen realisztikus körülmények között. A Fire Blade 2022 annyiban is különleges, hogy nem a NATO, hanem az Európai Védelmi Ügynökség szervezi, több mint ezer katona, húsz helikopter, öt merevszárnyú részvételével, többek között Ausztriából, Belgiumból, Szlovákiából és Szlovéniából.

Fotó: Teknős Miklós

A helikopter nagyon hatékony eszköz a légierő kezében, ha megfelelő módon használják. Hogy ez mit jelent? Először is az alapja a kiváló felderítés. Továbbá helikoptert akkor szoktunk bevetni, ha a légi fölény nálunk van. Ennek megteremtéséhez kellenek más eszközök is, például merev szárnyú gépek, hogy megvédjék, fedezzék a helikoptereket

– értékeli lapunknak a helikopteres erők használatának lehetőségeit az ukrajnai háború tanulságai alapján lapunknak Daróczi Endre alezredes. Hozzáteszi: azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a leggyorsabb kijuttatási módja a különleges erőknek, vagy ezzel lehet a legkönnyebben eljuttatni a szárazföldi csapatokat.

Fotó: Teknős Miklós

A Fire Blade 2022 megrendezése egyébként független az ukrajnai háborútól, Magyarország már két éve tervezte. Az alezredes elmondása szerint a felkészülést sem módosították, a gyakorlatnak így is nagy előnye, hogy rendkívül valósághű. Ami a honvédség most is bevetett, új H145M típusú helikoptereit illeti, Daróczi Endre szerint eddig nagyon jól szerepeltek. – Kiváló a védelmi rendszere, például figyelmeztető jelzést ad, ha le akarják lőni. Az egész eszköz rendkívül kifinomult, új generációs. Ugyanakkor a folyamat közepén vagyunk, még javában teszteljük a fegyverrendszereket – számol be az eddigi tapasztalatokról.

Fotó: Teknős Miklós

Az európai együttműködésről elmondja, hogy nagy jövőt lát benne. Az európai továbbképzés során például olyan szimulátorokat használhatnak, ahol a pilótáknak olyan feladatokat kell megoldaniuk, ahol lőnek rájuk, rejtőzködniük kell, így aki ezt végigcsinálja, az komoly tapasztalatokat szerez.

Az olcsó pilóta képzetlen, a képzett pilóta nem olcsó

– magyarázza már az eligazításnál Daróczi Endre. És hogy Magyarország hogy áll helikopter pilótákkal? – Éppen elég van, hogy ellássuk a feladatunkat – szögezi le.