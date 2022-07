A kiskorúak titkos abortuszát népszerűsítette a Fehér Ház

Az oldalnak már önmagában is félrevezető az elnevezése, mivel az abortusz nem egészségügyi ellátás a hivatalos álláspont szerint. Az oldal továbbá kizárólag az abortuszhoz kapcsolódó szolgáltatásokat népszerűsítette. A weboldal az AbortionFinder.org-ra is hivatkozott, vagyis ebben az esetben is a szülői beleegyezés megkerülését népszerűsítette a kiskorúak abortuszhoz való hozzáférése során.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)