Elegük lett a svéd kereszténydemokratáknak: kasztrálnák a nemi erőszak elkövetőit

Nagyon súlyosan büntetné a nemi erőszakot elkövetőket a svéd kereszténydemokrata párt, akár kémiailag is kasztrálnák az elkövetőket. Svédországban átlagban naponta 27 nemi erőszak történik. Svédországban 2,4-szer nagyobb az esélye annak, hogy valaki egy migráns elkövető által válik szexuális erőszak áldozatává, mint más európai országban. Mint ismert, Svédország 2015 után több mint egymillió migránst fogadott be – olvasható az Origó cikkében. Igen kemény büntetési tételeket javasol a Svédországban drasztikus méreteket öltő nemi erőszak elkövetőire az ellenzéki Kereszténydemokrata Párt. A párt törvényjavaslatában 25 év letöltendő szabadságvesztés szerepel minősített nemi erőszak esetére. A szabadulás feltételének pedig vegyi kasztrálást írna elő. A pedofilok büntetését is jelentős mértékben szigorítaná az ellenzéki párt, a gyermekek ellen elkövetett nemi bűncselekményekért tényleges életfogytiglan kiszabását tenné lehetővé. Mindennap 27 nemi erőszakról számolnak be Svédországban. Hány napnak kell eltelnie ahhoz, hogy a kormány intézkedjen?– tette fel a kérdést Ebba Busch, a párt vezetője. A kereszténydemokraták szerint a nők az országban nincsenek biztonságban, széles körben eluralkodott a félelem, és az elkövetők tömegesen tesznek tönkre életeket – írta a Svenska Daglabet.

A párt a büntetések szigorítása mellett egy nemzeti tudásközpontot szeretne létrehozni a szexuális erőszakkal kapcsolatban, ahol azok kaphatnának támogatást, akik úgy érzik, hogy problémás a szexualitásuk. A központ lehetőséget biztosítana önkéntes alapon kémiai kasztrálásra olyanok részére, akik kényszeres szexualitást folytatnak és aggódnak emiatt.A párt egyéni indítványként már 2017-ben is nyújtott be hasonló javaslatot, amiben szerepelt a kémiai kasztrálás büntetésként való alkalmazásának lehetősége.

Mint arról az Origó korábban beszámolt, Svédországban 2021-ben 12 százalékkal emelkedett a nők ellen elkövetett szexuális bűncselekmények száma, míg 11 százalékkal a zaklatások mértéke. Mindennek hátterében az elképesztő méreteket öltött migráció állhat. 2020-ban az országba 80 ezer migráns érkezett, a szakértők viszont arra számítanak, hogy az elkövetkező években ez a szám stabilan 100 ezer fölött fog alakulni, ami rengeteg egy körülbelül Magyarország népességű (10,35 millió fő) állam esetében.