Közlekedési káoszt hozott a szuperolcsó bérlet Németországban

Az ötlet nagyon egyszerű: havi kilenc euróért bármilyen tömegközlekedési eszközzel – kivéve a nagy sebességű szuperexpressz vonatokkal – lehet utazni Németországban. A német kormány üzemanyag-takarékossági okokból vezette be ezt a lehetőséget, becslések szerint viszont ehhez 2,5 milliárd euró támogatást kell adnia – olvasható a VG.hu cikkében.

Fotó: Arne Dedert/DPA Picture-Alliance via AFP

A kilenceurós bérletről még április közepén röppentek fel az első hírek, meg is lepte a németeket, hiszen az országban európai összehasonlításban kifejezetten drága a tömegközlekedés. A bevezetés után azonban a kilenceurós bérlet több gondot okozott, mint amennyi hasznot hajtott – legalábbis az átlagember szempontjából. A hatóságok összezavarodtak, az utazó közönség pedig jobb híján a közösségi médiában öntötte ki haragját és elkeseredését. A bevezetést követő első hét teljes káoszt hozott a nagyvárosok környékéről munkába és iskolába járók körében. Tömegek lepték el a peronokat, Berlinben a rendőrséget is ki kellett vezényelni, hogy rendet tegyenek. A németek szeretnek kerékpárral ingázni, a mostani helyzetben ez szinte lehetetlen, egyszerűen nem férnek fel a bringák a vonatokra. Az amúgy többnyire pontos járatok órákat késtek. A helyiek beszámolói szerint ugyan sokan próbáltak váltani autóról tömegközlekedésre, de a kedvezőtlen tapasztalatok miatt pont az ellenkezőjét érték el – aki eddig vonattal vagy busszal ingázott, az is inkább visszaült az autóba az áldatlan körülményeket megtapasztalva. Ettől aztán a bevezető utakon lett még nagyobb dugó.