Kiemelte, hogy Brazília a világ egyik legnagyobb országa, gazdasági erejét mutatja, hogy tagja a G20-nak, miközben Kínával, Oroszországgal, Indiával és Dél-Afrikával alkotja a BRICS-országokat, amelyek a Föld népességének csaknem felét képviselve erősítették meg szövetségüket néhány hete.

Tudatta azt is, hogy Brazíliavárosban Jair Bolsonaro elnökkel tárgyal majd, de az első állomás Rio de Janeiro, ahol egy haditengerészeti központot látogat meg, majd diákokkal és kint élő magyarokkal is találkozik. Hozzátette: Sao Paolóban is együtt lesz a kint élő magyar közösséggel, majd a családok magyarországi támogatásáról és eredményeiről tart előadást.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök (Forrás: Facebook)