Hortay Olivér: Az uniós országok versenyfutásba kezdtek a földgázért

Lesz elég gáz? És ha igen, mennyiért? Hónapok óta ezek a kérdések foglalkoztatják Európát, ezekről a kérdésekről tárgyaltak az Európai Unió pénzügyminiszterei is Brüsszelben. Nyugat-Európában továbbra is egyre több aggodalomra ad okot a gáztározók feltöltése – írja a Híradó.hu.

Az energiatározók feltöltése kulcskérdés lesz

– fogalmazott az ülés után Varga Mihály pénzügyminiszter, aki az energiaellátás bizonytalanságával, a dráguló energiaárakkal és a háborús inflációval indokolta mindezt.

A pénzügyminiszter szerint tárgyaltak arról is, hogy ha szükséges, hitelt is biztosítani kell az energiatározókat működtető cégeknek, mert a megtízszereződött energiaárak miatt a vállalatok finanszírozása most különösen nehéz.

Ezt meg kell hitelezni valahonnan. Ha nem kapnak erre garanciát vagy valamilyen megerősítést, akkor nagyon nehéz hitelhez is jutniuk a piacon, hiszen az energiacégek hitelminősítése is romlott az elmúlt időszakban

– közölte Varga Mihály.