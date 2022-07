Össztűz alá került Nancy Pelosi útiterve

A washingtoni nemzetbiztonsági tisztviselők azon dolgoznak a színfalak mögött, hogy meggyőzzék Nancy Pelosi képviselőházi elnököt, milyen kockázatokkal járhat esetleges tajvani utazása olyan időkben, amikor szinte már a pattanásig feszült a helyzet a magát független államként elismerő Tajvan és Kína között. A hírek szerint Pelosi a következő hetekben egy szélesebb körű ázsiai körút részeként tervezi az „önkormányzó” sziget meglátogatását, ráadásul demokrata és republikánus képviselőket is meghívott magával – emlékeztetett a CNN amerikai hírtelevízió.

Az utazási szándék nem ok nélkül aggasztja Joe Biden elnök adminisztrációját. Kína Tajvannal kapcsolatos retorikája és fellépése az elmúlt hónapokban ugyanis egyre agresszívabbá vált, Peking többek között sorozatosan küld harci repülőgépeket Tajvan légvédelmi azonosító övezetébe. Amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy ezek az akciók Kína még agresszívabb lépéseinek az előfutárai lehetnek az elkövetkező hónapokban a „szárazföld” sziget feletti hatalmának érvényesítése érdekében.

Az ukrajnai háború csak fokozta ezeket az aggodalmakat, mivel Biden és más vezető tisztségviselők feszülten figyelik, milyen tanulságokat vonhat le Kína az orosz agresszióra adott nyugati válaszból.

Eközben Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai elnök – akivel Biden egy már régebb óta szervezés alatt álló telefonhívás keretében a héten várhatóan beszélni fog – arra készül, hogy lefektesse az ősztől kezdődő harmadik – egyes megfigyelők szerint végteleníthető – elnöki ciklusa alapjait, ezzel is hozzájárulva a térség geopolitikai feszültségéhez.

A kínai védelmi minisztérium még kedden közölte, hogy Pelosi utazását le kell mondani, s figyelmeztetett, hogy a kínai hadsereg nem fogja tétlenül nézni a fejleményeket, s „határozottan megvédi a nemzeti szuverenitást”, ha a Tajvan függetlenségét ösztönző „külső erőkkel” szembesül.

– Kína azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy teljesítse kötelezettségvállalását, miszerint nem támogatja a tajvani függetlenséget, és ne szervezze meg Pelosi látogatását a szigetre

– mondta Tan Ko-fej (Tan Kefei), a tárca szóvivője. Az amerikai biztonsági szolgálat ugyanakkor kényszerpályán mozog, mivel a házelnök része az amerikai elnöki utódlási vonalnak, így külföldi útjai alkalmával kötelező extra biztonsági intézkedéseket hozni, például a helyszín- és környezetrajz elkészítését akár katonai erőforrások bevonásával. John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs koordinátora ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Pelosi eddig még nem jelentette be hivatalosan utazási tervét. Arra is rámutatott, hogy kínai részről nincs szükség semmilyen eszkaláló retorikára, az ügynek nem kell konfliktussá fajulnia. Szerinte semmi sem változott az egy Kína elvet támogató washingtoni politikában vagy Tajvan védekezési képességének támogatásában, tehát nincs ok a retorika fokozására sem.

Érdekes módon azonban számos republikánus politikus is – köztük a Kínából kitiltott Mike Pompeo volt külügyminiszter – arra ösztönzi Pelosit, hogy utazzon csak el, mivel ez erős kiállás lenne Kínával szemben.

Biden ugyanakkor, hivatali kollégájával folytatott rendszeres beszélgetései révén, igyekszik stabilizálni a kapcsolatot Kínával. Az adminisztráció nem tervezi, hogy hivatalosan felszólítsa a házelnököt, ne utazzon Tajvanra, egyelőre a tisztviselők csak őszintén szóltak az utazásokkal kapcsolatos kockázatokról, miközben reménykednek, hogy csendben le tudják beszélni Pelosit a tervéről, amelyről végül neki magának kell meghoznia a döntést.

Borítókép: Nancy Pelosi demokrata házelnök (Forrás: Saul Loeb/AFP)