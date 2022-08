A világhírű izraeli filozófus szerint Orbán Viktor nem antiszemita

„Yoram Hazony világhírű izraeli filozófus számos alkalommal járt már hazánkban, és személyesen is találkozott a karmelita kolostorban a magyar miniszterelnökkel. Azóta felszólalásaiban rendszeresen pozitív példaként említi Orbán Viktort” – kezdte a Facebook-posztját Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója, aki ezt követően a bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy a világhírű izraeli filozófus minap a közösségi oldalán állt ki Orbán Viktor mellett, ahol kijelentette, hogy a felhozott vádak a magyar miniszterelnök ellen groteszkek, majd leszögezte:

Orbán Viktor nem antiszemita.

„Hazony szerint Magyarország egyedülálló abból a szempontból, hogy nemzeti, konzervatív kormány irányítja, amely a kereszténységet tekinti domináns kultúrának, ugyanakkor jelentősen támogatja például a zsidó közösséget is. Egy korábbi interjújában elmondta, hogy az izraeli, az amerikai és a nyugat-európai konzervatívok is közelről figyelik Magyarországot, ugyanis a magyar konzervatív politika sikere számukra is szembeötlő” – derült ki Orbán Balázs posztjából, aki ezt követően úgy fogalmazott, hogy ez igen megtisztelő Yoram Hazony professzortól.