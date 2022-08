Egy asztalnál az orosz, a kínai és az amerikai elnök?

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök is személyesen vesz részt a legerősebb gazdaságokat tömörítő G20-ak novemberi csúcstalálkozóján Baliban – erősítette meg Joko Widodo indonéz államfő. Nem hivatalos értesülések szerint Joe Biden amerikai elnök is ott lesz Baliban. Arról viszont egyelőre nincs információ, hogy terveznek-e kétoldalú tárgyalásokat is.

Sajtóinformációk szerint Joe Biden és Hszi Csin-ping külön is egyeztethet, miközben az amerikai–kínai kapcsolatok meglehetősen feszültek, miután Nancy Pelosi demokrata házelnök nemrégiben Tajvanra látogatott.

Joko Widodo egyébként Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is meghívta a G20 csúcstalálkozóra. Bár nyugati országok próbáltak nyomást helyezni Jakartára, hogy Vlagyimir Putyint viszont ne lássák vendégül, ennek végül nem engedtek. Indonézia nem csinál titkot belőle, hogy szeretne békítőként fellépni, és fórumot biztosítani a háborúzó feleknek a párbeszédre. Az indonéz elnök ennek szellemében júniusban Moszkvába és Kijevbe is ellátogatott.

Hszi Csin-ping novemberi útja pedig azért is jelentős, mert ez lesz az első alkalom, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása óta a kínai elnök külföldre látogat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: Alexei Druzhinin)