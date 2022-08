Szlovéniában idén nyolcvan százalékkal nőtt a határsértések száma

Kiemelete: a migránsok illegális határátlépését segítő csoportok és egyének is aktívak voltak az év első hét hónapjában. A rendőrség harminc országból 130 olyan embert vett őrizetbe, akiket embercsempészettel gyanúsítanak, többségük szerb állampolgár – mondta.Hozzátette, hogy nőtt a nemzetközi védelemért folyamodók száma is. A feltartóztatott illegális bevándorlók mintegy kilencven százaléka kért védelmet Szlovéniában. A többsége azonban még a menekültügyi eljárás vége előtt elhagyja az országot – fogalmazott.Pavcek rámutatott: annak ellenére, hogy az illegális határátlépések száma enyhén nőtt a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest, a rendőrség nem észlelte, hogy a Szlovéniába illegálisan belépő külföldiek által elkövetett bűncselekmények száma növekedett volna.Eközben a szlovén hadsereg az elmúlt 11 napban több mint egy kilométer pengés drótkerítést távolított el a Horvátországgal közös határszakaszáról, és megkezdődtek az akadálymentesítési munkálatok azon a határszakaszokon is, ahol nem regisztráltak nagy arányban tiltott határátlépéseket.A Robert Golob vezette új baloldali kormány egyik prioritása a kerítés lebontása.Szlovénia még 2015-ben 176 kilométer hosszú pengés drótkerítést épített a migrációs hullám miatt a Horvátországgal közös, mintegy 670 kilométeres határán. Ezt később fokozatosan panelkerítésre cserélték, valamint bővítették.