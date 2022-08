Szombat este magyar színekben világítják meg a brassói feliratot

Magyarország augusztus 20-i államalapítási ünnepe alkalmából szombat este piros, fehér, zöld, azaz magyar színekkel fogják megvilágítani a Brassó feliratot a Cenken, illetve a brassói városháza épületét – jelentette be a brassói önkormányzat Facebook-oldalán. A Transtelex azt írja: a bejegyzés alatti hozzászólások szerint nem mindenki örült a városháza döntésének, amellyel a város legnagyobb, 16 ezer fős magyar kisebbségét tisztelte meg.

„Kíváncsi vagyok, hogy december 1-jén megvilágítanak-e egy épületet a román zászló színeiben”

– írta az egyik hozzászóló. Egy másik meg egyenesen Magyarországra küldte volna azokat, akiknek fontos a magyar állam zászlaja, de olyan is akadt, aki annak örült, hogy az „olasz” zászló színei megjelentek Brassó fölött. Szerencsére bőven akadtak ennél pozitívabb hozzászólók is, akik a román etnikumból is helyeselték a döntést.