Aggregátorokat és tűzifát vesznek a szerbek, készülnek a télre

18 fok alváshoz, szárítógép helyett teregetés

A szerb kormány energiatakarékosságra szólítja fel a lakosságot. Ezzel kapcsolatban ki is adtak egy értesítést, amelyben részletesen taglalják, hogy milyen lépéseket kellene mindenkinek megtenni az otthonában, hogy villamosenergiát spóroljon.

A dokumentum olyan ajánlásokat tartalmaz miszerint csak akkor kapcsolják be a bojlert otthon, ha valóban szükségük van a meleg vízre, a hűtőszekrényt 4 fokra kell állítani, ha napközben van elegendő kinti fény, akkor inkább az ablakoktól kell elhúzni a függönyt, nem pedig lámpát gyújtani – áll egyebek mellett az ajánlásban.

De olvashatunk arról is, hogy csakis akkor kapcsolják be a mosó-, illetve a mosogatógépet, ha azok tele vannak, a szárítógép használata helyett pedig inkább teregetni kellene a téli hónapokban is.

A fűtéssel kapcsolatban is megfogalmaz a kabinet javaslatokat. Ebben az esetben azt ajánlják az embereknek, hogy azokban a szobákban, ahol hosszabb ideig tartózkodnak, 20-21 fokra állítsák a szabályozót, alváshoz elegendő a 18 fok. Amikor pedig a családtagok elhagyják a házat, elegendő az otthoni hőmérsékletet 16 fokon tartani, hosszabb idejű távozás esetén pedig a 10 fok is elég – olvasható a kabinet közleményében.

A minisztériumban ugyanakkor azt állítják, lesz elegendő áram, nem kell korlátozásoktól tartani. Aleksandar Vucic szerb államfő minapi sajtótájékoztatóján azt mondta, ösztönözni kívánják azt, hogy az emberek spóroljanak az árammal, ezért jelentős kedvezményeket kapnak a számlán, akik kevesebb villanyáramot fogyasztanak idén, mint az előző év azonos hónapjában. A részleteket ezzel kapcsolatban a következő hetekben közlik.