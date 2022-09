Berlin az orosz mozgósítás miatt még inkább támogatja Kijevet

– Az oroszországi részleges mozgósítás miatt Németország az eddiginél is nagyobb erővel támogatja Ukrajnát az orosz támadás elleni védekezésben – mondta a német védelmi miniszter csütörtökön Berlinben. Christine Lambrecht francia kollégájával, Sébastien Lecornu-vel tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy a részleges mozgósítás az orosz elnök, „Vlagyimir Putyin reakciója az ukrán sikerekre”, amely korántsem elrettentő hatást vált ki, hanem „még inkább ösztönöz bennünket arra, hogy támogassuk Ukrajnát”.

– Ezt az elkötelezettséget jelzi, hogy a napokban Görögországgal és Szlovéniával is sikerült megállapodni arról, hogy Németország hazai gyártású harcjárműveket ad át a két partnerországnak, amelyek cserébe szovjet gyártású páncélozott harcjárműveket küldenek Ukrajnába

– tette hozzá.

Mint mondta, a cseremegállapodások révén Ukrajna „nagyon gyorsan” jut újabb harckocsikhoz, és Németország mindemellett közvetlen támogatást is nyújt, további önjáró lövegeket, rakéta-sorozatvetőket és légvédelmi rendszereket szállít. Hozzátette, hogy Németország az ukrán légvédelmi képességek és a tűzérség fejlesztésére összpontosít, mert „pontosan erre van szüksége Ukrajnának”. Hangsúlyozta, hogy a német támogatásnak kulcsfontosságú szerepe volt azokban a „bátran harcoló” ukrán erők utóbbi hetekben elért komoly sikereiben.

Sébastien Lecornu kiemelte, hogy Franciaország is folytatja Ukrajna támogatását, fegyverrel, kiképzéssel, eszközök karbantartásával is segíti az ukrán erőket. Hozzátette, hogy az Európai Unió „szolidáris Ukrajnával ebben a nehéz helyzetben”, méghozzá olyan egységben, amely néhány éve még elképzelhetetlen lett volna.

A német és a francia védelmi miniszter egyetértett abban is, hogy az afrikai Száhel-övezetben tovább kell folytatni a stabilitás megőrzését szolgáló erőfeszítéseket. Oroszország Ukrajna elleni háborúja Afrika helyzetét is befolyásolja, a Száhel-övezetben zajló folyamatok pedig Európa biztonsági helyzetére is hatással vannak – fejtette ki Sébastien Lecornu. Hozzátette, hogy nemcsak a régióban működő terrorszervezetek, hanem a Wagner orosz biztonsági cég tevékenysége is kihívást jelent, ezért nem fordulhat elő, hogy az ukrajnai háború elvonja a figyelmet a Száhel-övezetről.

Borítókép: Kiégett orosz harcjárműveken lépdel egy ukrán katona a nemrégiben visszafoglalt Izjum város melletti erdőben, a kelet-ukrajnai Harkiv megyében 2022. szeptember 15-én (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)