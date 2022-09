Emmanuel Macron: Folytatni kell a párbeszédet Oroszországgal

Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön ismételten kijelentette, hogy folytatni kívánja a párbeszédet Oroszországgal.

Vállalni kell azt, hogy mindig folytatjuk a párbeszédet mindenkivel, főleg azokkal, akikkel nem értünk egyet

– mondta.

– Nem szabad az álerkölcs semmilyen formájának engedni, amely tehetetlenné tenne minket – vélte az államfő, kiemelve, hogy a diplomatamunka arról szól, hogy mindenkivel beszélni kell, főleg azokkal, akikkel nem értünk egyet. – Így tehát mi is folytatni fogjuk, szövetségeseinkkel összhangban – tette hozzá. Emmanuel Macron úgy vélte, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának egyik célja Európa megosztása, s emiatt a megoldás egyik kulcsa az európaiak egysége.

Nem szabad hagynunk, hogy Európa megosztott legyen, ez egy mindennapi kihívás

– hangsúlyozta az államfő.

Emmanuel Macron egyebek mellett azt kérte a nemzetközi koalícióktól, még ha nem is tökéletesek, nem is teljesek, hogy akadályozzák meg az ukrán konfliktus földrajzi kiszélesedését. A francia elnök szerint hosszú háborúra kell felkészülnünk. – És ezzel a hosszú háborúval szemben el kell kerülnünk az eszkalációt, és a békét kell előkészítenünk – mondta. – A béke előkészítése azt feltételezi, hogy folytatjuk a párbeszédet valamennyi résztvevővel, így tehát Franciaország folytatni fogja, ahogy azt néhány nappal ezelőtt megtettem, és fogom is a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) missziója után – fogalmazott.

– Franciaországnak, az európaiaknak vagy bárki másnak nem dolga megválasztani Ukrajnának a megfelelő békét, és a tárgyalás pillanatát sem. De mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a béketárgyalás lehetséges legyen akkor, amikor a két főszereplő tárgyalóasztalhoz ül majd – hangsúlyozta a francia elnök.

Emmanuel Macron az ukrajnai orosz invázió február 24-i kezdete óta rendszeresen beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, s európai partnerei gyakran vádolják azzal, hogy túl megengedő Moszkvával szemben, amióta 2019-ben kezet nyújtott Vlagyimir Putyinnak az Európai Unió és Oroszország közötti közeledés érdekében. Az elnöki hivatal többször is megerősítette, hogy az elnök mindig ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij egyetértésével tárgyal Moszkvával.

A Macron és Putyin közötti egyeztetések azonban egyre ritkábbá váltak az Oroszországnak tulajdonított háborús bűntettek, nevezetesen a bucsai mészárlásról szóló híradásokat követően. A két ország vezetője augusztus 19-én beszélt utoljára telefonon a zaporizzsjai atomerőmű helyzetéről és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) missziójáról.



Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz (j) és Emmanuel Macron francia elnök sajtóértekezletet tart tárgyalásuk után a moszkvai Kremlben 2022. február 7-én (Fotó: MTI/AP Pool/Thibault Camus)