Ez idáig nem kaptak az ENSZ-közgyűlésbe utazó orosz diplomaták vízumot

Oroszország ötvenhat vízumot kért Szergej Lavrov külügyminiszter és küldöttsége részére, akik az ENSZ-közgyűlés szeptemberben 20-án kezdődő éves általános közgyűlésére utaznának, de még egyet sem kaptak meg. António Guterres ENSZ-főtitkárhoz intézett levelében – amely pénteken jutott a Reuters brit hírügynökség birtokába – Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője ezt „aggasztónak” nevezte, mert az Egyesült Államok az elmúlt hét hónapban „állandóan megtagadta a vízumokat számos, más ENSZ-rendezvényen részt venni kívánó orosz küldött részére”.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az Egyesült Államok komolyan veszi kötelezettségeit mint az ENSZ székhelyének otthont adó ország. Hozzátette: a vízumokkal kapcsolatos információk az amerikai törvények értelmében bizalmasak, így nem tud hozzászólni az egyedi esethez.

Az ENSZ székhelyéről 1947-ben megkötött egyezmény értelmében az Egyesült Államoktól általában elvárják, hogy megadja a vízumot az ENSZ-be utazó külföldi diplomaták részére. Washington viszont fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen vízumot megtagadjon „biztonsági, terrorizmussal kapcsolatos, illetve külpolitikai” megfontolásból.

Minden évben vízumok százait adjuk ki az ENSZ rendezvényeire utazó orosz diplomatáknak

– közölte a külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy a kérelmeket időben be kell adni, hogy időben lefolytathassák az eljárást.

Ez rendkívül fontos az oroszországi nagykövetségünk elleni olyan indokolatlan lépések miatt, mint amelyen a helyi és harmadik országbeli alkalmazottak foglalkoztatása kényszerű megszüntetése, ami miatt csökkent a vízumkibocsátó kapacitásunk – mondta a szóvivő. Nyebenzja szerint átadták a szükséges űrlapokat az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének. A Moszkva által kért ötvenhat vízum között szerepel a külügyminiszter és az őt kísérő küldöttség látogatását előkészítő diplomatáké is. Nyebenzja közölte, hogy sem a küldöttséget kísérő újságírók, sem a repülőgép személyzete nem kapta még meg a vízumokat.

Eri Kaneko ENSZ-szóvivő közölte, hogy Guterres és más vezető ENSZ-tisztségviselők folyamatosan tárgyalnak az Egyesült Államokkal és Oroszországgal a vízumok miatt.

Az Egyesült Államok megtiltotta, hogy orosz ENSZ-diplomaták és az ENSZ-be látogató orosz diplomaták Washington előzetes engedélye nélkül New York várostól 40 kilométernél messzebb utazzanak. Februárban az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta Lavrov külügyminisztert, akit azzal vádolnak, hogy „személyesen felelős az Oroszország által indított indokolatlan és jogtalan ukrajnai invázióért”. A szankciók értelmében befagyasztották Lavrov amerikai bankszámláit és megtiltották az amerikai állampolgároknak, hogy üzleti kapcsolatba lépjenek vele. Guterresnek írt levelében Nyebenzja egyebek mellett arra is kitért, hogy Vlagyimir Kolokolcev orosz belügyminiszter nem utazhatott New Yorkba a múlt héten a rendőrfőnökök ENSZ szervezte csúcstalálkozójára.

