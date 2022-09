Küzdelem a demokráciáért vagy küzdelem a bizottság figyelméért?

A szakértők szerint a megegyezés már karnyújtásnyira került, hiszen valószínűsíthető, hogy a magyar országgyűlés elfogadja azokat a törvényeket, amelyekkel választ ad a brüsszeli kritikákra. Ez azt is jelenti, hogy novemberben létrejöhet a megállapodás, 2023 első felében pedig megérkezhetnek a források.

Ettől függetlenül a bevándorlás, a genderkérdés még továbbra is konfliktusforrás Brüsszel és a nemzeti kormányok között, amelyekre hatással lehet a Soros-lobbi, azonban ezt a megállapodást kis eséllyel fúrhatja meg a Soros-hálózat.

A műsor második felében az olasz választásokkal foglalkoztak. Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója elmondta, az olasz szuverenitás szempontjából egy bő évtized után először lehet egy olyan kormánya az országnak, amelynek az összetételét valamelyik választási szövetség megígérte a választóknak. Erre a legnagyobb esélye a jobbközép választási szövetségnek van, Meloni, Berlusconi és Salvini pártjaival.

Amennyiben így történik, akkor arra számíthatunk, hogy egy olyan kormány fogja kormányozni az országot, amelyik alapvetően az olasz érdekekből vezeti le a cselekvését, nagyon fontos lesz számára a bevándorlás megfékezése, és ami számunkra lényeges, hogy egy aktívabb dialógusra számíthatunk Közép-Európával.

Ezzel pedig a magyar külpolitika mozgástere is megnövekedne – véli a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója. Szikra Levente hozzátette, Georgia Meloni célja többek között az is, hogy az olasz alkotmányos rendszert is megerősítse, amellyel véget érhetne az a korszak, amikor egy-két évente új vezetése lesz Olaszországnak.

Borítókép: Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő (j), a nevét viselő Sargentini-jelentés vitáján az Európai Parlament plenáris ülésén, Strasbourgban 2018. szeptember 11-én (Fotó: MTI/EPA/Patrick Seeger)