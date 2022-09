Ömlik a pénz Izraelbe a német pártalapítványoktól

Németország nem csupán a legnagyobb támogatója a radikális Izrael-ellenes nem kormányzati szervezeteknek (NGO-k), de egy friss kutatásból az is kiderült, hogy Berlin többnyire német politikai pártokhoz kapcsolódó alapítványokon keresztül juttatja célba a pénzt – írta meg a Jewish News Syndicate (JNS). A zsidó közösséget érintő ügyekkel foglalkozó hírügynökség a jeruzsálemi székhelyű Im Tirtzu nevű megfigyelőcsoportjának kutatására hivatkozva azt írta: az elmúlt egy évtizedben 1,4 milliárd sékel (400 millió dollár) külföldi támogatás folyt be az izraeli NGO-kba. Németország részesedése ebből az Im Tirtzu által összegyűjtött adatok szerint 150 millió sékel (44 millió dollár) volt, amivel Berlin az első helyen áll a külföldi adományozók között. Az Im Tirtzu szerint ebből a 150 millió sékelből mintegy 30 millió sékel (kilencmillió dollár), azaz a teljes összeg nagyjából 20 százaléka német politikai alapítványoktól származott.

A pártalapítványok vagy pártpolitikai alapok egyediek Németországban, ugyanis egyetlen más ország sem finanszíroz szervezeteket Izraelen belül ilyesfajta NGO-kon keresztül. Ezek a német parlamentben aktív pártokhoz kapcsolódó alapítványok

– magyarázta a JNS-nek Alon Schvartzer, az Im Tirtzu kutatási és politikai részlegének vezetője. A zsidó államban egyébként hat német politikai párthoz kötődő alapítvány működik, köztük a korábban Angela Merkel, jelenleg Friedrich Merz által vezetett Kereszténydemokrata Unióhoz kötődő Konrad Adenauer Alapítvány, a Zöldekhez kapcsolódó Heinrich Böll Alapítvány és a németországi Baloldali Párt (Die Linke) Rosa Luxemburg Alapítványa.

Megnéztük, hogy hova megy ez a pénz, és azt találtuk, hogy a németek szó szerint olyan szervezeteket finanszíroznak, amelyek vagy az állam zsidó és demokratikus identitásának megváltoztatásán dolgoznak, vagy Izrael biztonságának aláásására törekszenek

– mondta Schvartzer.

A hat német alap közül négyet egyébként Izraelben közhasznú társaságként jegyeztek be, ami megkövetelné tőlük, hogy negyedévente jelentést nyújtsanak be a külföldi politikai szervezetektől származó adományokról. Az Im Tirtzu ugyanakkor arra a megállapításra jutott, hogy a szóban forgó alapítványok nem tettek eleget kötelezettségeiknek, azaz nem tartották be a törvényt. Schvartzer ezzel kapcsolatban kifejtette: bürokratikus okokból a német alapítványok fiókokat hoznak létre Izraelben. A Rosa Luxemburg Alapítvány például létrehozott egy izraeli alapítványt, amelynek neve egyszerűen Rosa Luxemburg. Amikor ez utóbbi pénzt kap az előbbitől, akkor ezt be kellene jelenteniük az izraeli nonprofit szervezetek nyilvántartójának, amit nem tesznek meg. Az Im Tirtzu kutatási és politikai részlegének vezetője ezt az átláthatóság elkerülésével magyarázza: egy átlagos izraeli állampolgár lát egy Rosa Luxemburgtól származó hirdetést, de fogalma sincs, hogy az német vagy izraeli. Ha látja, hogy külföldi finanszírozású, tudni fogja, hogy egy hiteles izraeli csoport áll-e a hirdetés mögött, vagy egy külföldi érdekeltség. „Ez a magyarázatom arra, hogy ezek a csoportok miért hagyják figyelmen kívül a törvényt. Megértik, hogy ez sérti a hitelességüket az izraeli közvélemény előtt” – magyarázta Schvartzer.

Az izraeli parlament (knesszet) még 2016-ban fogadta el azt a nemzetközileg is szigorúnak számító, sokat bírált civiltörvényt, amely előírja az érintett szervezeteknek, illetve NGO-knak, hogy amennyiben a támogatásaik több mint felét külföldről kapják, minden nyilvános kommunikációjukban kötelező jelleggel tüntessék fel, hogy külföldről támogatottak. A törvénytervezetet akkor a most november 1-jén esedékes parlamenti választások nagy esélyesének számító Benjamin Netanjahu korábbi miniszterelnök pártjának, a Likudnak az egyik képviselője nyújtotta be. Miki Zohar az általa „Lex Sorosként” emlegetett törvénnyel kapcsolatban úgy fogalmazott: aki olyan szervezeteknek adományoz pénzt, amelyek tevékenysége Izrael ellen irányul, semmilyen egyéb civil szervezeteknek vagy alapítványoknak nem adományozhat pénzt.

Borítókép: A Friedrich Merz által vezetett Kereszténydemokrata Unióhoz kötődő Konrad Adenauer Alapítvány székhelye Izraelben (Forrás: Facebook)