Választ ígért Moszkva az uniós vízumkorlátozásokra

Nekünk az az érdekünk, hogy a turisták jöjjenek hozzánk azokból az országokból is, amelyeket mi barátságtalannak nevezünk. Miért is ne? Végül is az embereknek látniuk kell az országunkat, és meg kell érteniük, hogy amit a saját országukban néznek és látnak a mi országunkról, az hazugság. De ezt csak úgy tudjuk elmagyarázni nekik, ha meghívjuk őket ide