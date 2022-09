Zelenszkij: Bohózat az orosz annexió

– Ez Oroszország kísérlete arra, hogy ellopja azt, ami nem tartozik hozzá, átírja a történelmet és újrarajzolja a határokat – fogalmazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a herszoni, zaporizzsjai, donyecki és luhanszki területek orosz annektálásáról, amit bohózatnak nevezett.

Az ukrán államfő kijelentette azt is, hogy Ukrajna készen áll a tárgyalásokra Oroszországgal, de nem Putyinnal, hanem egy másik orosz elnökkel.

– Ukrajna mindig vezető szerepet töltött be és játszik most is a tárgyalási erőfeszítésekben. Államunk volt az, amely folyton felajánlotta Oroszországnak, hogy egyenlő, becsületes, méltó és tisztességes feltételekben állapodjanak meg az egymás melletti együttélésről. Nyilvánvalóan ez lehetetlen ezzel az orosz elnökkel, aki nem tudja, mi a méltóság és az őszinteség. Ezért készen állunk a párbeszédre Oroszországgal, de egy másik elnökkel – fejtette ki Zelenszkij.

Videóüzenetének közzététele előtt az elnök összehívta a haditanácsot és a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsot.

Utóbbi üléséről tájékoztatva elmondta, hogy a parlament hamarosan napirendjére tűzi azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében minden orosz vagyont államosítanak Ukrajnában.

A haditanács ülésén – Zelenszkij közlése szerint – megállapították, hogy a béke csakis Ukrajna megerősödésével és a megszállóknak Ukrajna egész területéről történő kiűzésével áll helyre. Biztosított afelől, hogy Ukrajna ezt az utat fogja követni.

Az elnök a NATO-tagságra való törekvésről elmondta, hogy az része az ukrán alkotmánynak, ezenfelül a felmérések szerint az ukránok túlnyomó többsége támogatja.

Zelenszkij megjegyezte, hogy szerinte a gyorsított eljárás azért lehetséges, mert idén Finnország és Svédország is tagsági akcióterv nélkül kezdte el a csatlakozási folyamatot a NATO-hoz. Hozzátette, hogy amíg az összes NATO-tag nem jut konszenzusra Ukrajna belépésével kapcsolatban, Kijev a biztonsági garanciákról szóló ukrán biztonsági szerződés végrehajtását javasolja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ünnepélyes zászlófelvonáson vesz részt az ukrán hadsereg által visszafoglalt Izjumban (Fotó: MTI/AP/Leo Correa)