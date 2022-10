A 3D nyomtatott fegyverek elterjedésétől tart az Europol + videó

Egyre aggasztóbbnak találja a 3D nyomtatóval készült alkatrészekből, házilag összeállított fegyverek elterjedésének problémáját az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) − számolt be az Euractiv brüsszeli hírügynökség.

A rohamosan fejlődő technológia miatt a 3D-vel nyomtatott fegyverek a közeljövőben komoly fenyegetéssé válhatnak

− fogalmazott az Europol szóvivője, Ina Mihajlova. Az elmúlt hónapokban egyre több olyan esettel találkoznak az európai hatóságok, amikor rajtaütéseken, házkutatások alkalmával részben, vagy egészben a fent említett módszerrel készített lőfegyvereket találnak, ez pedig több szempontból is veszélyes.

Egyrészt, manapság a 3D nyomtatók ára a kezdetekhez képest jelentősen lecsökkent, így nagyon költséghatékonyan lehet előállítani a fegyvereket, másrészt ezek nem rendelkeznek semmiféle regisztrációval, gyártási számmal, így a hatóságok egyáltalán nem tudják lekövetni őket.

Emellett például a fémdetektorok sem érzékelik őket, így könnyedén becsempészhetők bárhová. Egy esetben például újságírók sikeresen átjutottak az izraeli parlament biztonsági rendszerén, hogy Benjamin Netanjahu akkori izraeli miniszterelnök felszólalását tekintsék meg egy 3D nyomtatott fegyverrel táskájukban.

Szeptemberben Izlandon négy embert tartóztattak le terrorizmus vádjával, a házkutatásokkor pedig több, 3D nyomtatott alkatrészeket is tartalmazó félautomata fegyvert találtak. Spanyolországban is beszámoltak házi „fegyvergyárak” felszámolásáról, melyeknél minden esetben találtak 3D nyomtatókat. Egy észak-londoni gyárban pedig éppen október elején foglalták le az ország − eddig feltárt − legnagyobb 3D nyomtatott fegyveralkatrész-készletét, a brit hatóságok is az ezekből fakadó egyre növekvő veszélyre hívják fel a figyelmet.

Csak pár kattintás

Az első szinte teljesen − a biztosítékot, valamint a töltényt leszámítva − 3D nyomtatott alkatrészekből álló, „Liberator” nevet viselő fegyvert 2013-ban készítették el az Egyesült Államokban, terveit pedig azonnal közzé is tették az interneten. Azóta számtalan felhasználó foglalkozik hasonló fegyverek, tervrajzok készítésével és azok publikálásával különböző közösségi oldalakon, amiket bárki letölthet, és a megfelelő technológiával otthon el is készíthet. Eleinte mindezt csak az ipari 3D nyomtatók segítségével lehetett megvalósítani, azonban a technológia fejlődésének köszönhetően ma már elegendő egy egyszerű modell is hozzá.

Az Instagram, YouTube, Twitter és hasonló közösségi oldalak folyamatosan próbálják ezeket a felhasználókat eltávolítani, korlátozni elérésüket, több-kevesebb sikerrel.

Az emberek biztonságának megőrzése a legfőbb prioritásunk, az pedig, hogy valaki szolgáltatásunkat illegális tevékenységekre használja, ellentmond szabályzatunknak

− fogalmazott a Twitter szóvivője a Sky News brit hírcsatornának. A 3D nyomtatott fegyverek otthoni elkészítése ugyanis a jelenlegi jogszabályok ismeretében − mind Európában, mind a tengerentúlon − illegális, ezeket csak külön engedéllyel és a hatóságok szoros ellenőrzése mellett lehet gyártani.