Magyar képviselőtársait fenyegette meg az ukrán képviselő

Antyipovék más magyar képviselőket is bíráltak, kérve, hogy adják vissza a mandátumukat. Antyipov ezután kezdte el fenyegetni a magyar képviselőket, ott lévő választói és barátai pedig a KMKSZ-t és a magyar kormányt becsmérelték. A nyílt bizottsági ülésről hangfelvétel is készült, illetve a megvádolt képviselőt tisztázó dokumentumokat is bemutatták.