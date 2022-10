Meloni először az elszabadult rezsiköltségekkel akar megbirkózni

Gyors ütemben zajlanak a kormányalakítási tárgyalások az előre hozott parlamenti választások győzteseként kikerült jobbközép koalíciós felek között. A legtöbb szavazatot szerzett Olasz Testvérek párt elnöke, Giorgia Meloni intenzív egyeztetéseket folytat, a különböző tárcák vezetésére kijelölt miniszterek nevét azonban egyelőre szigorú titok fedi.

Meloni annyit árult el a sajtó képviselőinek, hogy elsősorban politikusokból álló kormány felállítását tervezi, de nem kizárt nagy tudású és tapasztalt szakértők bevonása sem.

Hangsúlyozta, hogy egyetlen tárca élére sem szándékozik olyan minisztert kinevezni, akinek az adott téma nem tartozik a profiljába. Nem az a lényeg, hogy szakértők vagy politikusok kerülnek-e a tárcák élére, hanem az, hogy a legfelkészültebb vezetők vegyék kezükbe az országra nehezedő igen összetett problémákat.

Meloni hangsúlyozta, most kezdődik az igazi kihívás az olasz jobbközép számára,

nehéz hetek és hónapok várnak az új kormányra, az elszabadult rezsiköltségek kezelése lesz az első számú feladatuk.

Kiemelte, hogy pártja sikerének titka a hitelesség volt, a kormányát is ez fogja fémjelezni. Büszkén emlékezett vissza, hogy tíz éve 1,98 százalékos támogatottsággal indult útjára az Olasz Testvérek. Mára már 26 százalékra küzdötte fel magát és kormányt alakíthat. Hangsúlyozta, sohasem keresték a kiskapukat, győzelmük az eltökélt, kitartó és kemény munkájuk megérdemelt eredménye. Az ünneplés helyett felelősségteljes munkába kezdenek, hiszen a korábbi kormányoktól drámai örökség maradt rájuk.

Az Olasz Testvérek párt képviselője, Fabio Rampelli arról biztosította a sajtó munkatársait, hogy a jobbközép felek közötti tárgyalások kiegyensúlyozott légkörben zajlanak, természetesen minden pártnak megvannak az elképzelései arról, melyik tárca élére lennének a legalkalmasabbak politikusai. A végső döntés azonban Giorgia Melonira vár, amikor Sergio Mattarella köztársasági elnök felkéri kormányalakításra. Azt is elmondta,

pártjának nincs kifogása az ellen, hogy Matteo Salvini, a Liga főtitkára visszatérjen a belügyi tárca élére.

Salvini már a kampány során is több alakalommal kifejezésre juttatta, hogy amennyiben a választók is úgy akarják, a jobbközép kormányra kerülésével továbbra is az illegális bevándorlás megfékezésén fog dolgozni a nevével fémjelzett migrációs – biztonsági csomag visszaállításával.

Meloni azonban az elszabadult energiaárak szabályozására tett konkrét lépéseket tartja kormánya elsőrendű feladatának. Elmondta, hogy a jelen nagy kihívásaira összehangolt európai válasz szükséges, Olaszország továbbra is európai kontextusban gondolkodik, de kiáll a nemzet érdekeiért.

Borítókép: Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek párt vezetője távozik a római parlament épületéből 2022. szeptember 29-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi)