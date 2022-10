Orosz kémek törték fel Liz Truss telefonját – szigorúan titkos adatokat is megkaparinthattak

A lap úgy tudja, hogy Boris Johnson és Simon Case kabinetminiszter is tudott erről, azonban egyikőjük sem tájékoztatta a nyilvánosságot. Egy forrás szerint

a telefon olyan súlyosan kompromittálódott, hogy az eszközt most egy biztonságos kormányzati helyen található, zárt széfben tárolják.

A The Mail tudni véli, hogy a visszahallgatott üzenetek rendkívül kényes megbeszéléseket is tartalmaztak magas rangú nemzetközi külügyminiszterekkel az ukrajnai háborúról – ezekbe a fegyverszállításokról szóló részletes megbeszélések is beletartoztak. A brit kormány szóvivője szombat délután a laphoz eljuttatott nyilatkozatában nem kívánta kommentálni az értesüléseket. Egy, az incidensről tudomással bíró forrás azonban azt mondta: