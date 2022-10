Palkovics Berlinben: a magyar–német kapcsolat sikertörténet

Palkovics László a közmédiának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy egy rendkívül szoros kapcsolatban mindig adódnak ügyek, amelyeket tisztázni kell, így a két kormányfő, Orbán Viktor és Olaf Scholz hétfői berlini találkozóját előkészítő tárgyaláson „félreértéseket is tisztáztak” a német alkancellárral. Hangsúlyozta,

a gazdaság területén nincsenek egymástól „távoli álláspontok”, és az együttműködés sikerét az is mutatja, hogy a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara adatai szerint a Magyarországon tevékenykedő német cégek 88 százaléka ismét Magyarországot választaná, ha újra döntenie kellene beruházásáról.

Elmondta, hogy a szociáldemokratákkal (SPD) és a liberálisokkal (FDP) kormányzó Zöldek politikusával áttekintettek egy új területet, az energetikát, amely hozzáépül az eddigi együttműködéshez, hiszen a német vállalatok eredményes magyarországi tevékenységének vannak feltételei, „például Magyarország stabil energiaellátása”.

Mint mondta, „az elmúlt időszak eseményei miatt nekünk is át kellett gondolni a magyar energetika helyzetét”, így azt a függetlenedést és a környezetbarát megoldásokat, amelyek jellemzik majd a következő időszakot.

Ismertette, hogy megbeszéltek két specifikus témát is. Az egyik az úgynevezett hidrogéngazdaság kiépítése, amelyben Németország és Magyarország is „erőteljesen pozícionálta magát”, de komoly feladatai vannak még. A másik az új járműmeghajtási technológiák ügye, amellyel kapcsolatban a magyar és a német kormány továbbra is egyetértésben képviseli azt az álláspontot, hogy a politikai döntéshozatalban a technológiai semlegesség elvét kell érvényesíteni – fejtette ki Palkovics László.

Borítókép: Palkovics László (Forrás: MTI/Vasvári Tamás)