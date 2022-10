Putyin: A posztszovjet országok közötti konfliktusok megoldására intézkedéseket kell kidolgozni

Az orosz elnök szólt a jövő pénteken Asztanában megrendezendő hivatalos FÁK-csúcstalálkozó dokumentumcsomagjának előkészítéséről.

Közölte, hogy Kazahsztán és Oroszország a kereskedelmi és befektetési partnerség továbbfejlesztését tervezi.

Támogatásáról biztosította Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök azon javaslatát, hogy a FÁK égisze alatt hozzanak létre egy nemzetközi szervezetet az orosz nyelvhasználat támogatására és fejlesztésére.

Szeptemberben négy FÁK-ország is fegyveres konfliktus részesévé vált: 13-án éjjel kiújultak a harcok Örményország és Azerbajdzsán között. A két ország külügyminisztere október 2-án Genfben találkozott egymással, hogy békeszerződésről tárgyaljon, de Jereván pénteken is azeri ágyúzásról számolt be. Szeptember 14-én fegyveres összecsapások törtek ki Tádzsikisztán és Kirgizisztán között is a területi határokkal kapcsolatos nézeteltérések miatt, de 19-én a két ország békemegállapodást írt alá.