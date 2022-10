Szigorít Róma az energiafelhasználási intézkedéseken

Újabb energiatakarékossági irányelveket vezettek be Olaszországban a téli fűtési szezonra. Roberto Cingolani olasz környezetvédelmi miniszter a napokban tette közzé a rendeletet, mely újabb szigorításokat léptet életbe.

Az intézkedések értelmében módosulnak a 2022–23-as téli fűtési szezon legmagasabb megengedett hőmérsékletei: a közhivatalok maximális hőmérsékletét a korábbi 18 fokról 17 fokra csökkentették, a háztartásokét a korábbi 20 fokról 19 fokra. A fűtési időszak pedig országszerte 15 nappal rövidül: nyolc nappal később kezdődik el és hét nappal korábban fejeződik be. Továbbá a fűtőtesteket naponta egy órával korábban kell lezárni.

Mindezek alól kivételt képeznek a kórházak, a bölcsődék, az idősotthonok, az uszodák és szaunák, valamint a megújuló energiaellátásra épülő vállalatok és háztartások. A minisztérium ugyanakkor azt is közölte, rendkívüli hideg esetén a helyi vezetés engedményeket léptethet életbe. Róma a fogyasztókat is energiatakarékos üzemmódra szólította fel, ennek nyomán praktikus spórolási módszereket is javasoltak a lakosságnak: zuhanyozzanak langyos vízzel, bekapcsolás előtt töltsék meg teljesen a mosó- és mosogatógépeket, illetve kapcsolják ki éjszakára a televíziókat.

A közhivatalokban pedig lehetőleg a lépcsőket használják a liftek helyett, és az üzlethelyiségek éjszakai megvilágítását zárás után kapcsolják ki.

A fűtési szezon kezdetére hat régióra osztották fel Olaszország területét. Október 22-én kapcsolják be a fűtést az északi hidegebb tartományokban, valamint a hegyekben. A déli, melegebb tartományokban – így például Szardínia és Szicília szigetén, valamint Pugliában – pedig csak december 8-án kerül erre sor.

Az Enea olasz energiaszolgáltató becslései szerint az újabb megszorításokkal 2,7 milliárd köbméter földgázt takaríthatnak meg. Roberto Cingolani megerősítette, hogy szerdától újra érkezik Ausztrián keresztül orosz gáz az országba. Ez körülbelül 10-15 millió köbméter nyersanyagot jelent és elengedhetetlen az ország energiabiztonsága szempontjából.

A gáztárolók telítettsége október elejére elérte a 91 százalékot, ettől függetlenül realistának kell lennünk, hiszen amennyiben újabb technikai problémák merülnek fel vagy különösen hideg tél elé néz Olaszország, akkor újabb nehézségek megoldására kényszerülünk

– nyilatkozta Claudio Descalzi, az Eni olasz energiaszolgáltató vezérigazgatója.

Borítókép: Milánó belvárosa (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Mourad Balti Touati)