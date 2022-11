A finn ágazatok a gödör mélyén, a cégek recessziót emlegetnek

Emellett minden ötödik gazdálkodó azt mondta, hogy jövőre 10-20 százalékkal kevesebb szántóföldet fog bevetni, szintén a válaszadók ötöde pedig azt tervezi, hogy csökkenti vagy teljesen felfüggeszti az állattenyésztést – 15 százalékuk egyébként már megtette ezt a kényszerű lépést.

A gazdák már hetek óta próbálják felhívni a kormány figyelmét a katasztrófára és arra, hogy a mezőgazdasági ágazatban sürgősen szükség van célzott áram- és műtrágyatámogatásokra – írja a V4NA Hírügynökség.

De nemcsak az agrár szektor szenved Finnországban, a kereskedelem is egyre sötétebb időszak elé nézhet. A finn fogyasztói bizalmi mutató továbbra is a legalacsonyabb szint közelében van az index 1995-ös bevezetése óta: szeptemberben –18,3 százalékon állt, októberben pedig –17,6 százalékon. A fogyasztók rekordalacsony arányban nyilatkoztak úgy, hogy a közeljövőben nagy értékű cikkeket vagy új lakást terveznek vásárolni.

A fő üzleti érdekképviselet, a Finn Iparszövetség (EK) közölte, hogy a vállalati vezetők körében végzett havi felmérése szerint a gazdaság már recesszióba került. Az üzleti tendenciákról készített felmérés szerint a finn vállalatok kilátásai válságos szintre romlottak.

A finn gazdaság most recesszióban van. Hogy milyen hosszú és milyen súlyos lesz, az majd kiderül. A geopolitikai feszültségek és az európai háború fenntartja a bizonytalanság kivételesen magas szintjét

– mondja Sami Pakarinen, az EK igazgatója.

A fogyasztói bizalom mélyrepülése egyébként a szolgáltatási ágazatot is komolyan sújtja, de az építőipar is nagy bajban van, hiszen a központi bankok az utóbbi időben többször is kamatemelést hajtottak végre, ami jelentősen lelassítja az ágazatot.

Borítókép: Helsinki (Forrás: Flickr)