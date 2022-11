Egyre nagyobb migrációs nyomás helyeződik az európai országokra

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a nemzeti bevándorlási rendszerekre: a menedékjog iránti kérelmek száma a 2015–2016-os kiemelkedően magas migrációs hullám idején tapasztaltakhoz képest új csúcsot ért el augusztusban − közölte az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) szerdán. A máltai központú uniós ügynökség jelentése szerint azt követően, hogy az uniós tagországok illetékes hatóságaihoz május és július között benyújtott menedékjog iránti kérelmek száma szokatlanul megnövekedett, a nyár végére a folyamat tovább erősödött.

Az elemzés azt mutatja, hogy augusztusban mintegy 84 500 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be az uniós tagországokban, ami havi rekordot jelent a menekültválság 2015–2016-os kezdete óta.

Mind az afgánok (12 100), mind a szíriaiak (11 900) az előző évek augusztusaihoz képest mintegy harminc százalékkal több kérelmet nyújtottak be a vizsgált hónapban, ami júliushoz képest esetükben 16 százalékos növekedést jelent. Az afgánok és a szíriaiak mellett a török (4600), az indiai (4200) és a marokkói (1900) kérelmezők száma is növekedett, továbbá a bangladesiek (3300) is több menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be augusztusban, mint 2015 óta bármikor. Mások mellett a pakisztáni, tunéziai és grúz kérelmezők száma is összhangban volt a növekvő tendenciával − írták.

Megjegyezték, hogy a 2015–2016-os időszakhoz hasonlóan a nyugat-balkáni migrációs útvonal továbbra is a legkedveltebb a migránsok körében. Az ezen az útvonalon érkezett afgánok és szíriaiak száma április és augusztus között megkétszereződött − áll az elemzésben.

Az uniós ügynökségnek a menekültügyi eljárásokat rögzítő jelentéséből kiderült az is, hogy a háború elől Ukrajnából elmenekültek nagy számban regisztráltak ideiglenes védelemre, mely hozzáférést biztosít egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz, a munkaerőpiachoz és az állami oktatáshoz. Augusztusban mintegy 255 ezer ilyen kérelmet vettek nyilvántartásba a tagállami hatóságok. November 6-ig csaknem 4,7 millió ukrajnai állampolgár kért ideiglenes védelmet az Európai Unióban a háború február 24-i kezdete óta.

Augusztusban mintegy 4700 kérelmező vallotta magát felnőtt kísérő nélküli kiskorúnak, ami 28 százalékkal haladta meg az előző hónap adatait, és rekordmagasnak számít a 2015-ben feljegyzett adatokhoz képest is. Számuk az összes kérelmező négy százalékát teszi ki.

A nyilvántartásba vett, menedékjog iránti kérelmek és az ukrajnai menekültek által igényelhető átmeneti védelem iránti kérelmek száma 2022-ben ez idáig meghaladta az ötmilliót − tették hozzá.

Borítókép: Tüntetők az illegális bevándorlók partra szállásának engedélyezését követelik a migránsokat szállító Geo Barents hajó előtt, a szicíliai Catania kikötőjében 2022. november 7-én. A hajón 572 migráns tartózkodott, közülük 375 orvosi ellátásra szoruló, illetve várandós nő és gyermek kiszállását engedélyezték az olasz hatóságok (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino)