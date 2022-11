Lapozó: Naponta maximum négy órát fűthetnek a rómaiak

Kétséges, lesz-e idén új dán kormány

Két hete, november elsején tartottak előre hozott választásokat Dániában. A voksoláson a hivatalban lévő szociáldemokrata miniszterelnök, Mette Frederiksen és a baloldali pártok szereztek csekély többséget a Folketingetben, azaz a dán országgyűlésben, de egyelőre közel sem biztos, hogy a baloldali pártok alakítanak koalíciós kormányt. Mette Frederiksen célja egy erősebb felhatalmazású kormányzó többség létrehozása, amely nem függ a baloldali szélsőségesektől, ezért egy blokkokon átívelő nagykoalícióban gondolkodik. Egyelőre bizonytalan, mikorra lehet új kormánya Dániának, melyet az ügyvivő Frederiksen is megerősített. A kormányfő azt mondta, a kormányalakítás egyelőre még odébb van. A politikai középen több lehetőség, illetve variáció is van, és sok múlik az ellenzék vezető erején, a liberális-konzervatív Balpárt (Venstre) döntésén. Ha a párt vezetője, Jakob Elleman-Jensen lemond arról, hogy az ellenzék vezetője legyen, és belemegy abba, hogy pártja egy szociáldemokrata vezetésű kormányt támogasson, ami többséget biztosít Mette Frederiksen számára, az történelmi változást jelentene a dán politikában. Elleman-Jensen egyelőre úgy tűnik, kivár. Pénteken ugyan találkozott Frederiksennel, de nem akarta kormánytárgyalásoknak minősíteni megbeszélésüket, csak egyfajta tájékozódó beszélgetésnek címkézte.

Jó megbeszélés volt, szondáztuk egymást, elsősorban a gazdaság rövid és hosszú távú kilátásairól beszélgettünk

– közölte a párt vezetője. Egyes információk szerint az ellenzéki párton belül nagy a nyomás, hogy lépjenek kormányra a szociáldemokratákkal, de az értesülést a pártvezető nem akarta kommentálni. A kormányalakítási nehézségek miatt veszélyben van a jövő évi költségvetés megalkotása, melyet legkésőbb december 21-ig kellene elfogadni, a karácsonyi szünet előtti utolsó ülésnapon. Ha ez nem történik meg időben, a megoldás egy átmeneti törvény lehet, amely lehetővé teszi az adóbeszedés és a közalkalmazottak fizetésének folytatását az új évben is.

Forrás: svd.se

A transztörvény ellen tiltakozó buszos kampányt állított le a katalán rendőrség

A „Hallasd magad!” nevű spanyol szervezet az egyik barcelonai buszjáratra transzfóbiához kapcsolódó és a transztörvényt ellenző szlogeneket helyezett el. Szerepelt rajta egyebek mellett a „stop a transztörvényre!”, a „nem a gyermekcsonkításra!” és a „nemsemleges gyerekek nem léteznek” felirat is. A katalán rendőrség, a Mossos kiemelte a forgalomból a buszt és leállította a szervezet a kampányát. A katalán kormány több magas rangú tisztviselője elítélte a transzfób üzenetekkel teli jármű közlekedését. Tania Verge esélyegyenlőségi miniszter mindenkit biztosított arról, hogy ez a busz nem mehet a forgalomba, amíg nem tüntetik el róla le a transzfób feliratokat. Verge Twitteren jelentette be azt is, hogy büntetőeljárást indítanak a szervezők ellen, melynek következménye a törvények értelmében akár 40 ezer eurós bírság is lehet, mivel a buszon látható feliratok diszkriminációhoz vezethetnek. Az ultrakonzervatív szervezetnek nem ez volt az első ilyen típusú kampánya, már korábban is elhelyeztek autóbuszokon hasonló feliratokat. A 2001-ben alapított egyesület José Luis Rodríguez Zapatero kormánya alatt tüntetéseket szervezett az azonos neműek házassága és az abortusz ellen is.

Forrás: elpais.com, twitter.com