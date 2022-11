Lapozó: Tiltakoznak a pszichológusok a spanyol transztörvény ellen

Párizs vezetése negyven százalékra növelné az önkormányzati lakások arányát

A francia főváros szocialista vezetése 2035-re negyven százalékra bővítené az államilag finanszírozott önkormányzati lakások arányát a városban. A tervek szerint 12 év alatt 30 százalékra nőne a szociális lakások aránya, és 10 százalékra emelkedne a piaci árnál jóval kedvezőbb tarifáért bérelhető ingatlanok aránya. A Francia Kommunista Párt lakhatásért felelős önkormányzati megbízottja, Ian Brossat a Franceinfo-nak elmondta, hogy a főváros vezetésének az a célja, hogy azok a szociálisan rászoruló emberek is a fővárosban tudjanak élni, akik Párizs vérkeringését fenntartják, és akik a város gazdagságát kitermelik. Brossat adatai szerint 2022-re a szociális lakások aránya Párizsban már csaknem elérte a 25 százalékot, azaz a fővárosi lakosok egynegyede már most is államilag támogatott ingatlanban lakik. Ezt az arányt emelné a városvezetés 40 százalékra, hogy egyre bővüljön azoknak a kedvezményezetteknek a köre, akik védve vannak a magántulajdonban lévő ingatlanok albérleti áraitól. A cél érdekében Párizs vezetése nagyszabású ingatlanfelvásárlásba kezd: irodaházaktól kezdve, garázssorokon keresztül hotelekig bármilyen típusú ingatlant megvásárol, ha az lakhatás céljára átalakítható. A Franceinfo újságírójának a kérdésére, miszerint az ingatlanprojekt összeegyeztethető-e Párizs jelenlegi 8 milliárd eurós adósságával, a lakhatásért felelős tisztviselő kérdéssel válaszolt: „Azt akarjuk, hogy Párizs a kiváltságosok Mekkája maradjon, vagy inkább olyan fővárost akarunk létrehozni, amelyben azok is élhetnek, akik a várost működtetik? Párizsnak minden évben 500 millió eurójába kerülnek a szociális és támogatott bérű lakások. Ez tehát politikai döntés, amelyet büszkén hoztunk meg. Egyébként a világ más városaiban is látunk ugyanerre példát, például Bécs ugyanígy döntött a szociális lakásaival kapcsolatban”– közölte Brossat.

Forrás: bfmtv.com

A francia kormány ársapkát vár a nemzeti vasúttársaságtól

Clément Beaune, francia közlekedési miniszter az RTL vasárnapi közéleti műsorában jelentette be, felszólította Franciaország nemzeti vasúttársaságának, az SNCF-nek a vezetőit, hogy vezessenek be az infláció mértékét meg nem haladó ársapkát a francia gyorsvasút, a TGV járataira. Párizs elsősorban azokat az utazókat akarja megvédeni az infláció hatásától, akik akár napi rendszerességgel veszik igénybe a vasutat, s akik számára a rendszeres és az infláció mértékét netán meghaladó áremelkedések megfizethetetlen jegyárakat idéznek elő. A miniszter kérésének előzménye, hogy az SNCF vezérigazgatója, Jean-Pierre Farandou még szeptemberben jelentette be, hogy a vállalat villamosenergia-számlája 2023-ban várhatóan 1,6-1,7 milliárd euróval nő majd a 2022-es költségekhez képest, a hatalmas többletköltség egy részét az SNCF pedig kénytelen lesz áthárítani az utasokra. „Ha ezt a növekedést teljes egészében a jegyek árába építenénk be, tíz százalékkal kellene emelnünk a TGV-jegyek árát”– mondta Farandou a szenátusban tartott meghallgatáson, aki akkor azonban azt is megígérte, hogy ilyen mértékű áremelésre nem kerül sor. A kormány által kért ársapka várhatóan hat százalék körüli áremelkedést tartalmaz majd.

Forrás: francetvinfo.fr